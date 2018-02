Clipe dramatice în Bucegi: Salvamonţii, operaţiune dramatică de salvare a unui bărbat cu un copil de 4 ani (VIDEO)

Momente dramatice în Masivul Bucegi. Un bărbat și copilul lui în vârstă de 4 ani au fost salvați din ghearele viscolului de jandarmii montani. La scurt timp după ce i-au salvat pe cei doi, jandarmii au fost solicitaţi de o altă persoană care nu mai putea coborî de pe munte tot din cauza viscolului.

Apelul a venit în jurul orei 11.00, de la un tată disperat. Bărbatul de 36 de ani, împreună cu fiul său de 4 ani au plecat de la complexul Piatra Arsă spre cota 2000, la Sinaia, de unde cei doi voiau să ia telecabina pentru a coborî în oraș. Numai că cei doi au fost surprinşi de viscolul puternic şi, din cauza stratului mare de zăpadă și a pantei abrupte, nu au mai putut înainta. Aşa că au apelat la sprijinul jandarmilor montani.

Nici nu au încheiat bine prima operaţiune de slavare, că un nou apel a fost primit de jandarmii montani. Un turist aflat în zona numită Şaua Călugărului a rămas blocat din pricina vântului puternic şi a viscolului şi a solicitat ajutor. Bărbatul, epuizat, a fost preluat de un snowmobil şi dus la hotelul în care era cazat.

La munte este în vigoare un cod galben de vânt puternic, iar meteorologii au anunțat că în orele următoare se vor înregistra şi ninsori abundente.

