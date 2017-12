COD GALBEN de vânt puternic şi ceaţă, în opt judeţe! Vezi care sunt zonele afectate

Conform informaţiilor furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie, în judeţele Neamţ şi Suceava se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe oră.

De asemenea, sub avertizare cod galben de vânt puternic se află judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş până la ora 15.00, respectiv Neamţ şi Suceava până la ora 16.00, după cum informează Mediafax

În Neamţ şi Suceava, la altitudini de peste 1.700 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe oră, spuberând şi viscolind zăpada.

Judeţele Brăila, Iaşi, Vaslui şi Botoşani se află, până la ora 11.00, sub avertizare cod galben de ceaţă. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Voi avea loc depuneri de chiciură, iar temperaturile negative determină formarea gheţuşului.