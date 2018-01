"Coldea nu dispare, Coldea se transformă". Sorina Matei, informaţii bombă despre noul loc de muncă al fostului prim-adjunct SRI (VIDEO)

Sorina Matei a prezentat informaţii în exclusivitate despre fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, în emisiunea "Actualitatea Românească" de pe B1TV.

Numeroase persoane s-au întrebat după ce Coldea a fost fotografiat pe aeroportul din Cluj ce căuta fostul prim-adjunct aici şi ce pregăteşte. Sorina Matei a descoperit că acesta s-a angajat ca profesor asociat la Universitatea Babeș-Bolyai şi predă un curs, intitulat "Intelligence şi decizie politică", la programul de master.

Această informaţie i-a fost confirmată Sorinei Matei de către conducerea instituţiei de învăţământ.

Pentru mai multe detalii despre dezvăluirile făcute de Sorina Matei, dar şi părerea jurnalistei Emilia Şercan despre angajarea lui Coldea la Universitatea Babeş-Bolyai, puteţi urmări în înregistrarea video de mai jos:

Sorina Matei, informaţii bombă despre noul loc de muncă al fostului prim-adjunct SRI

