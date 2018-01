Colegiul Medicilor este deranjat că presa prezintă cazuri negative despre medici

Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România susțin că asistă zi de zi la un asalt media asupra lumii medicale, ”presa întrecându-se în a furniza dovezi de neglijenţă, imprudenţă, incompetenţă ale medicilor din întreaga ţară”.

”Suntem martori, aproape neputincioşi, la această denigrare constantă a activităţii noastre, fiind creată impresia că asistenţa medicală din România este în declin şi că profesioniştii lipsesc sau că nu îşi fac corect meseria. Cu toate că, zi de zi, calitatea actului medical a crescut şi rezultatele mai bune sunt de necontestat, percepţia publică asupra medicului s-a deteriorat în mod evident. Pe măsură ce drepturile pacienţilor cresc, în aceeaşi măsură libertatea de acţiune a medicului este restrânsă. Pacientul are dreptul de a-şi alege şi medicul şi opţiunea terapeutică. Pacientul are acces la ghidurile de bună practică, pacientul are Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, inclusiv accesul la justiţie pentru a-şi rezolva nemulţumirile”, susțin reprezentanţii Colegiului Medicilor, într-un comunicat.

Printre știrile din ultima perioadă despre medici au fost cele legate de cazul Lucan, de medicul din Băicoi care a refuzat internarea unei bătrâne, o doctoriță din Oradea care a fost condamnată definitiv la închisoare pentru moartea unei fetițe de cinci ani sau cazul femeii însărcinate care a murit după ce a fost plimbată pe la patru spitale din două județe.

”Corpurile profesionale din sănătate, fără excepţie, asistă, din nou, de câteva săptămâni la asalturi mediatice legate de fapte a căror evidenţă nu o neagă nimeni. Afirmaţiile, neprobate încă, ce constituie obiectul unei anchete penale, care au invadat spaţiul public, reprezintă însă obiectul îngrijorării noastre. Colegii noştri care îşi practică profesia cu corectitudine, cu cinste, cu abnegaţie, cu dragoste faţă de pacienţii lor constată astăzi, încă o dată, că avalanşa de informaţii din ultima perioadă nu face decât, pe langă a ostraciza înainte de vreme pe cel care este doar acuzat, să arunce o lumină falsă şi răuvoitoare asupra activităţii unui întreg corp profesional, influenţând în felul acesta opinia publică şi sădind o nejustificată neîncredere în activitatea majorităţii medicilor”, se mai arată în comunicat.

Gheorghe Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor din România, a declarat că are încredere că justiția își face datoria, iar noi ar trebui să aşteptăm deciziile definitive ale instanţelor şi să acordăm profesioniştilor din sănătate respectul cuvenit.

