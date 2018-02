CONTROL privind construcţia metroului din Drumul Taberei: OLAF suspectează PLĂŢI SUPRAEVALUATE făcute de Metrorex (VIDEO)

Agenţii Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) au demarat un control privind suspiciuni de plăţi supraevaluate făcute de Metrorex către constructorii magistralei 5 de metrou. Mai mulţi agenţi ai OLAF s-ar fi deplasat la Ministerul Transporturilor pentru a verifica acte, conform unor surse.

OLAF suspectează plăţi supraevaluate făcute cu complicitatea unor angajaţi Metrorex pentru consorţiul de firme condus de Astaldi. Compania Metrorex se află în subordinea Ministerul Transporturilor.

Magistrala 5 de metrou care trebuie să lege Drumul Taberei este unul dintre cele mai aşteptate proiecte de infrastructură ale Bucureştiului. Termenul de finalizare a proiectului a fost amânat de zeci de ori.

OLAF este o instituţie a Comisiei Europene care verifica modul în care sunt cheltuite fondurile europene de statele membre UE. Rapoartele şi sesizarile OLAF stau la baza mai multor anchete penale din România.

