Corina Creţu, avertisment privind problemele României în absorţia de fonduri europene. Ce a anunţat premierul Dăncilă (VIDEO)

Noul premier al României, Viorica Dăncilă, a avut marţi o întrevedere cu comisarul european pentru dezvoltare regională, Corina Creţu. Principala temă a discuţiei este absorţia fondurilor europene şi accelerarea acestui proces de către România.

Într-o conferinţă de presă comună susţinută de cele două la Palatul Victoria, Corina Creţu a avertizat primele anumite problemele pe care le are România la capitolul dezvoltare regională şi întârzierile apărute în procesul de absorţie a fondurile europene.

"Sunt în continuare zone de întârziere care sper să nu afecteze România", a avertizat Corina Creţu, care a asigurat-o pe Viorica Dăncilă de tot sprijinul său şi a Comisiei Europene.

În schimb, premierul Viorica Dăncilă a recunoscut existenţa întârzierilor în procesul de atragere a fondurilor europene şi a anunţat că a discutat cu miniştrii de resort pentru a prezenta o analiză completă privind amploarea întârzierilor şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea lor.

"Din păcate, pentru autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Târgu Mureş şi construcţia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni şi construcţia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iaşi, Craiova - există întârzieri. În cel mult o lună de zile, voi analiza împreună cu miniştrii de resort amploarea acestor întârzieri şi vom identifica soluţii, astfel încât în perioada imediat următoare soluţiile identificate să le discutăm cu dumneavoastră", i-a spus premierul Viorica Dăncilă comisarului european Corina Creţu, la Palatul Victoria.

Pe lângă aceste situaţii semnalate, Viorica Dăncilă a folosit conferinţa pentru a citi şi a se lăuda că sumele solicitate Comisiei Europene de către precedentele guverne în 2017.

"În prezent, bugetul total pentru apelurile lansate este de 21,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 79% din suma alocată. În 2017, a fost solicitată Comisiei Europene suma de 1,24 miliarde de euro, comparativ cu anul 2016, unde (...) nu a fost solicitată nicio sumă de rambursare pentru cadrul financiar 2014 - 2020. Rambursările făcute de Comisia Europeană în 2017 au fost în valoare de 1,09 miliarde euro, iar pentru 2018 suma totală pe care autorităţile române trebuie să o solicite la rambursare - pentru a nu exista risc de dezangajare - către Comisia Europeană este de 1,73 miliarde de euro", a afirmat Dăncilă.

