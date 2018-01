CTP NU SE LASĂ după ce a fost amendat: "Un gest de SERVILISM față de putere"

Cristian Tudor Popescu a anunțat că va contesta decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care l-a amendat contravențional cu o mie de lei pentru că a comparat-o într-o intervenție televizată pe actualul premier, Viorica Dăncilă, cu un pavian cu mantie.

“ Întrucât acest organism CNCD s-a autosesizat în legătură cu o așa zisă discriminare pe care aș fi comis-o, deci nu a fost vorba de o reclamație din partea unei persoane sau organzații, ci de autosesizarea unei singure persoane din CNCD și întrucât mi s-a trimis drept referință de discuție în citația respectivă o așa zisă știre a site-ului stiripesurse.ro, de fapt un comentariu tendențios sub un titlu mincinos, și nu pură și simplă înregistrare a ceea ce am spus la digi24, am anunțat CNCD în scris că nu mă voi prezenta la audieri. Consider că acțiunea CNCD este profund părtinitoare, este un gest de servilism față de putere și este o nedreptate evidentă având în vedere că nu am comparat-o în nici un fel pe doamna Dancila cu o maimuță. Mă voi consulta cu un avocat pentru a vedea care sunt pașii de urmat în instanță în vederea contestării”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru hotnews.ro.

CTP a declarat despre Viorica Dancila în data de 16 ianuarie că Viorica Dăncilă are o coafură care îi amintește despre o specie de babuin.

“Cum a ajuns această doamnă? Nu pot să mă abțin, e incorect ce fac. Coafura aceasta îmi amintește de pavianul cu mantie, e o specie pe cale de dispariție. Nu pot să nu mă gândesc, este exact modul cum e așezată podoaba capilară a pavianului cu mantie”, a declarat atunci CTP.