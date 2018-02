CULISELE DOSARULUI MICROSOFT. Procurorul Iorga Moraru răspunde criticilor: KOVESI ȘTIA! Discuțiile dintre noi au devenit tot mai tensionate și... (VIDEO)

Procurorul Mihaiela Iorgan Moraru, văzută de unii responsabilă pentru prăbușirea dosarului Microsoft, a explicat, pentru B1 TV, care au fost motivele pentru care a renunțat la acest dosar, dar și de ce s-a ajuns în această situație. Ea a susținut că au existat mai multe certuri în DNA pornite de la faptul că ea dorea efectuarea a două expertize pentru stabilirea exactă a prejudiciului, dar nu era lăsată. Din acest motiv, ea a renunțat la dosar.

Întrebată când i s-a luat dosarul, Moraru a răspuns: ”în septembrie 2016, discuțiile dintre noi pe marginea probatoriului au devenit tot mai tensionate și eu am făcut un referat din proprie inițiativă, prin care am solicitat redistribuirea dosarului. În cuprinsul referatului, anticipând că vor fi discuții cu privire la motive, am spus că nu pot soluționa dosarul fără o expertiză contabilă și una IT, care să stabilească un prejudiciu cert”.

Procurorul a precizat că discuțiile în contradictoriu au avut loc pe maginea probelor ce trebuiau administrate pentru demonstrarea infracțiunilor.

Ea a mai susținut că prejudiciul de 67 de milioane de dolari avansat a fost unul estimat. Pentru ca acesta să fie unui cert, era nevoie ca un expert să stabilească faptul că valoarea de piață a licențelor era mult mai mică decât cea din contracte.

Iorga Moraru susține că ea considera absolut necesare aceste două expertize, dar conducerea DNA nu avea aceeași părere.

Întrebată ce regretă, Moraru a răspuns: ”că n-am ieșit mai devreme din acest dosar. Au fost niște constrângeri pe care le-am sesizat, nu le pot dovedi...”

Întrebată de ce este învinovățită pentru prăbușirea dosarului Microsoft, ea a spus: ”cred că a fost cea mai simplă metodă de a explica eșecul acestui dosar. Eu merg în continuare pe ideea că poate a fost o interpretare greşită sau o necunoaştere a legii, pentru că este clar că momentul consumării infracţiunii este corect determinat şi în funcţie de un moment al consumării infracţiunii incorect determinat se calculează un termen de prescripţie greşit. (...) E clar, însă, că în 2015 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a analizat prescripiţia pe faptele acestor persoane şi a constatat că nu a intervenit”.

Procurorul a mai susținut că Laura Codruța Kovesi știa ce face ea cu acest dosar: ”Kovesi a știut, bineînțeles. Referatul întocmit merge la procurorul-șef, el întocmește cererea, cu dosarul și referatul, către Parchetul General, urmând ca ele să fie înaintate la președintele României și la Parlament. Procurorul-șef semnează, că e cererea pe care o întocmește în numele dumneaei”.

CULISELE DOSARULUI MICROSOFT. Procurorul Iorga Moraru răspunde criticilor