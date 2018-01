Cum au ajuns prețurile medicamentelor cumpărate și decontate din bani publici să fie secrete. Artificiul făcut de ministrul Bodog

Catalogul Național al Prețurilor Medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România, CANAMED, nu mai poate fi accesat de câteva luni pe site-ul Ministerului Sănătății. Și asta pentru că Florian Bodog, Ministrul Sănătății, a emis în primăvara anului trecut un ordin de ministru care nu mai prevede obligativitatea publicării CANAMED, cum se întâmpla până atunci.

Mai mult, Ministerul Sănătății și instituțiile din subordine refuză să comunice prețul de achiziție, din bani publici, al medicamentelor, în baza solicitărilor pe Legea 544 privind accesul la informații de interes public, invocând faptul că prețurile ar fi publice, culmea, chiar în CANAMED, informează HotNews.

Și cum achizițiile de medicamente în procedură de urgență nu sunt publicate nici în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), practic prețul acestora rămâne un mister.

Pe site-ul Ministerului Sănătății există în continuare o secțiune dedicată CANAMED, dar catalogul nu poate fi accesat.

Oana Grigore, purtătorul de cuvânt al ministerului, a declarat săptămâna trecută pentru HotNews că aceasta este doar o problemă de ordin tehnic a site-ului și va fi rezolvată. Reprezentanții ministerului nu au mai răspuns, însă, la apelurile HotNews și în această săptămână, iar problema tot nu a fost rezolvată.

Potrivit sursei citate, CANAMED a fost scos din transparență publică la intervenția unor reprezentanți ai industriei farmaceutice, care au participat, în primăvara anului trecut, la o dezbatere pe această temă chiar la Ministerul Sănătății.

În primăvara anului trecut, Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a introdus prin Ordin de ministru un catalog care să funcționeze în paralel cu CANAMED, denumit Catalog Public al prețurilor la medicamente.

Prețurile medicamentelor din acest Catalog Public nu pot fi însă practicate de farmaciile care au contract cu Casa Naționala de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ele pot fi practicate doar de producătorii și distribuitorii care nu au o relație contractuală cu CNAS dacă aceste prețuri "nu fac obiectul Catalogului național al prețurilor medicamentelor, CANAMED".

Practic, prin aceasta masura, medicamentele din Romania au doua preturi: unul calculat la minimul european si inscris in CANAMED (medicamente rambursate prin CNAS), si celalalt, mai mare, calculat la media aritmetica a celor mai mici 3 preturi europene si prezent in Catalogul Public (in lipsa relatiilor contractuale cu CNAS).

Ordinul lui Florian Bodog, publicat pe 29 martie 2017 în Monitorul Oficial, nu conține însă nicio prevedere în legătură cu transparența vechiului catalog, CANAMED, care, anterior emiterii acestui ordin, era public.