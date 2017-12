Cum sa ai o buna reputatie pe internet

Orice persoana fizica sau juridica isi creaza online, chiar fara a-si da seama initial, o adevarata viata virtuala, asa incat reputatia online trebuie gestionata cu mare atentie, mai ales in cazul companiilor, la fel ca si in lumea reala.



6 metode pentru o buna e-reputatie a firmei

1. Scapa de continutul negativ, defaimator, existent pe alte site-uri, bloguri, pagini de Facebook, preferabil pe cale amiabila.

Uneori cu vorba buna poti atinge rezultatul dorit usor, mult mai rapid decat cu amenintari adresate administratorilor paginilor web respective.

Daca totusi metoda nu functioneaza, se poate face o cerere la Google pentru a sterge continutul defaimator care iti poate aduce prejudicii in ochii clientilor sau a potentialilor clienti care incearca sa afle online informatii despre acel brand.

2. Inunda continutul daunator cu unul pozitiv, prin efectuarea unor campanii publicitare cu ajutorul bloggerilor influenti care pot sa creeze materiale favorabile pentru firma ta, generand link-uri care sa se afle in partea superioara a primelor pagini ale motorului de cautare, fortand Google-ul ca sa arunce continutul negativ pe pagina a doua, a trei sau chiar mai jos de atat.

S-a stabil ca in prezent, intr-o lume care se grabeste tot mai mult, internautii nu mai trec decat in rare cazuri de pagina a treia de rezultate Google, iata de ce niste asemenea campanii de schimbare in bine a e-reputatiei online, daca sunt bine focusate, inteligent instrumentate, pot ca sa conduca la efecte foarte bune pentru o companie prezenta în spatiul online.

3. Crearea unui cont de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, unde sa fie pus continut pozitiv, inclusiv review-uri ale clientilor multumiti de produsele si/sau serviciile achizitionate.

4. Crearea unui blog profesional.

Blogul profesional trebuie ca sa fie un accesoriu obligatoriu pentru orice website de afaceri (si nu numai).

Pe blog se poate introduce foarte rapid continut valoros atractiv, fara a fi necesare cunostinte aprofundate de calculator si grafica. Oricine poate publica usor texte, fotografii de calitate si videoclipuri demne de a fi distribuite retelele de socializare de către useri.

Cel mai important lucru de care trebui ca sa se tina seama acum este acela de a posta doar continut original în care sa existe inclusiv elemente capabile sa conduca la o vizibilitate sporita a brandului respectiv.

5. Interactivitatea de calitate in mediul online.

Interactivitatea este esentiala pentru o afacere de succes in online. Este foarte importanta prezenta pe retelele sociale (Facebook, Instagram,, LinkedIn, Twitter), pe alte bloguri, pe forumuri.

Strategia complexa de a face cunoscut brandul, identitatea digitala a companiei, fara insa a plictisi, a enerva, a sufoca internautii care parcurg materialele postate (comentarii, fotografii, filmulete) trebuie sa devina o preocupare de prim ordin.

6. Apelati la o agentie web ce ofera servicii de dezvoltare a reputatiei online.

Daca lucrurile nu par a merge bine, daca nu aveti cunostintele sau timpul necesar de a va ocupa de castigarea sau recastigarea e-reputatiei, de a scapa de elementele defaimatoare privitoare la firma dvs, specialistii din domeniu va pot ajuta eficient. Nu ii ocoliti!

