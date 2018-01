Curtea Constituțională S-A PRONUNȚAT pe LEGILE JUSTIȚIEI: Ce se întâmplă cu reformele făcute de PSD-ALDE (VIDEO)

Judecătorii constituționali s-au pronunțat marți privind obiecțiile de neconstituționalitate formulate asupra legilor justiției trecute în forță de PSD-ALDE prin Parlament.

Judecătorii CCR au decis că modificările la Legea 304/2004, cea privind organizarea judecatorească, privind organizarea judiciară, sunt doar în parte neconstituționale. Au fost admise doar patru obiecții formulate de ÎCCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedură au fost declarate constituționale. Printre prevederile declarate constituționale de către judecători se află propunerea înfiinţării secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor.

Citește și: Incendiu într-un bloc de locuințe din Botoșani: 2 persoane, transportate la spital'Lucrez în străinătate și nevastă ma înșală. Am înfruntat-o și mi-a zis că ...'Din ciclul ”Ce mai spun românii”: ”Cifra optanică a sufletului” sau de ce se bea agheasmă (VIDEO)

Valer Dorneanu a exemplificat că una dintre obiecţiile admise de către Curte se referă la angajarea magistraţilor pensionari.

"Doar patru dintre criticile cu privire la patru categorii de texte, unul dintre ele vi-l pot spune: cel care prevedea că se pot angaja, dintre magistraţii pensionari, să fie angajaţi la curţile de apel pentru redactarea unor hotărâri", a spus Dorneanu.

Astfel pachetul de modificări la legea privind organizarea judiciară se va întoarce în Parlament pentru a fi modificate prevederile asupra cărora judecătorii au atras critici de neconstituționalitate.

Citește și: Ce se întâmplă cu mormintele regale de la Curtea de ArgeșL-au prins pe hoțul român care prăduia motocicliștii în MadridMilitarul care a comis crima din coafor a avut ultima testare psihologică în octombrie 2017

În privința celorlalte doi legi din pachetul justiției, legea pentru statutului magistraților și cea privind organizarea CSM, judecătorii au decis amânarea pronunțării privind obiecțiile de neconstituționale pentru o ședință ulterioară.

"Dosarele care vizează statutul magistraţilor şi organizarea CSM le-am amânat pe 30 ianuarie, iar cel cu privire la organizarea judecătorească - am dat o decizie. Decizia constă în respingerea obiecţiilor de neconstituţionalistat extrinseci care vizau modul de constituire a comisiei parlamentare. Am admis pe patru puncte din textele care le-au ridicat autorii”, a anunţat preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

Curtea Constituțională S-A PRONUNȚAT pe LEGILE JUSTIȚIEI: Ce se întâmplă cu reformele făcute de PSD-ALDE

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.