Custodele Coroanei române Margareta, întâlnire cu Firea. Mesajul emoționant al Casei Regale (FOTO)

Întâlnire importantă între Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Gabriela Firea, primarul Capitalei. Familia Regală a ţinut să mulţumească personal oficialilor responsabii cu organizarea funerarilor regale.

Însoţită de principele Radu, Majestatea Sa Margareta a vorbit despre momentul istoric reprezentat de moartea regelui.

Citește și: Confruntarea ROBOȚILOR: Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir anunță că i-au găsit lui Klaus Iohannis un interlocutor pe măsură (VIDEO)De ce a murit starleta porno Olivia Nova. Șocant de la ce i s-a tras sfârșitulLudovic Orban, după ce a fost acuzat că a făcut presiuni asupra unui membru al CNA: ”Cine spune așa ceva e dus cu capul”. Ce a declarat Valentin Jucan (VIDEO)

"Va multumesc in primul rand si pentru asta sunt aici, pentru contributia exemplara la evenimentul istoric al funeraliilor nationale ale tatalui meu, Regele Mihai. Ati dat dovada de profesionalism, de simt al datoriei, de patriotism si de devotament. Ati oferit Europei si lumii intregi fata unei Romanii necunoscute si am primit sute de scrisori in acest sens. Oamenii nu au cunoscut tara aceasta si au fost impresionati.

Regele Mihai a fost un tata minunat, un model de moralitate si un stalp al istoriei contemporane a tarii noastre. Loial si generos, Regele a dovedit un angajament neclintit fata de natiune si Coroana. Conationalii nostri au fost in acele zile in comuniune, mandri, indurerati si inaltati sufleteste.

Citește și: Ceartă în direct între Traian Băsescu și Cornel Nistorescu: Cine e mincinosul mincinoșilor? (VIDEO)Motivul pentru care devi DEPENDENT de fumat. Este vorba despre...Răsturnare de situație: Achitat definitiv de instanță, Radu Rușanu dă în judecată statul român. Fostul șef al ASF cere o sumă colosală ca daune (VIDEO)

Iubirea, respectul si admiratia cu care romanii l-au condus pe regele lor pe ultimul drum ne-au emotinat profund. Va multumesc din inima!", a spus Margareta.

Oficialii de la Primărie s-au bucrat de această vizită şi au transmis la rândul lor respectele pentru familia regală.

"Funeraliile Majestății SaleDefuncte, Regele Mihai I al României, au fost poate cel mai solemn eveniment public petrecut în București, și chiar în România, în ultimul sfert de veac.

Citește și: Peste trei mii de localități cu semnal SLAB la telefon. Ce vor FACE autoritățileImagini apocaliptice: Incendiu de proporții la o biserică din lemn (VIDEO)"Am fost așa... în euforia Audi-ului": Directoare din ministerul Muncii, acuzată că a primit mită o mașină și o geantă

Sunt deopotrivă onorată și mândră că Primăria Capitalei a contribuit, cu toate resursele pe care le are, la buna desfășurare a acestui eveniment care a constituit o dublă provocare pentru organizatori, care au trebuit să facă față deopotrivă unui public foarte numeros, venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost ultimul Rege al României, cât și unui număr impresionant de invitați de seamă, începând cu reprezentanții Caselor Regale ale Europei și terminând cu oficiali de cel mai înalt rang ai statului român.

A fost nevoie, din păcate, de un prilej atât de trist, de dureros, pentru ca românii să dea dovadă de solidaritate și respect, să lase la o parte patimile politice sau de altă natură care îi despart, pentru a-și da mâna în acest lung cortegiu funerar. Pe de altă parte, acest lucru arată că Regele Mihai a fost și va rămâne un reper de verticalitate, de sacrificiu personal și devotament pentru țară, care va continua să ne inspire, atât pe noi, cei care i-am fost contemporani, cât și pe cei care vor citi despre el doar în cărțile de istorie. Putem spune că România s-a aflat în doliu, nu doar pentru că a existat un decret în acest sens, ci pentru că doliul a fost purtat adânc în suflete de atât de mulți oameni.

Am convingerea că și Majestatea Voastră veți avea puterea de a duce mai departe valorile și principiile care v-au fost transmise de tatăl Vostru, iar eu vă asigur de tot sprijinul meu și al instituției pe care o reprezint", a spus Gabriela Firea.

Citește și: Pianist CONDAMNAT la închisoare. În perioada de glorie, era asemuit cu Richard ClaydermanPatriarhia îl scoate basma curată pe preotul acuzat că s-a masturbat la oră: „A avut un gest necontrolat provocat de o mâncărime”CUTREMUR în România! Este CEL MAI MARE SEISM produs în Vrancea anul acesta

De asemenea, in cadrul vizitei, Primarul General, impreuna cu Altetele Lor au vizitat sediul Municipalitatii, precum si spatiul expozitional de la parterul institutiei.

Citește și: Imagini ȘOCANTE dintr-un spital românesc: Un medic îl lovește și îl insultă pe însoțitorul unei paciente (VIDEO)Încă un caz ȘOCANT într-o școală din România: Profesoară, acuzată că a agresat un elev. Copilul a ajuns la urgențe Sebastian Ghiță, MIȘCARE-SURPRIZĂ în Serbia