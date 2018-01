CUTREMURĂTOR: Bătrân de 100 de ani, bătut crunt pentru 10 lei. Ce s-a întâmplat cu agresorii este REVOLTĂTOR (VIDEO)

La aproape 100 de ani, un bătrân a ajuns la spital, desfigurat, pentru numai 10 lei. Agresorii, un bărbat şi cei doi fii ai săi, dintre care unul minor, l-au bătut până l-au lasat lat. Bătrânul din Maramureş n-a găsit înţelegere nici la autorităţi. Procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu au considerat că e mai bine să-i lase liberi pe bătăuşi, informează B1 TV.

CUTREMURĂTOR: Bătrân de 100 de ani, bătur crunt pentru 10 lei. Ce s-a întâmplat cu agresorii este REVOLTĂTOR

