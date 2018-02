CUTREMURĂTOR! Poliţistul TĂIAT CU SABIA a contractat o BACTERIE extrem de PERICULOASĂ în spital! Detalii de ULTIM MOMENT (VIDEO)

Ghinioanele se ţin lanţ de poliţistul Ciprian Sfichi. Agentul care a văzut moartea cu ochii după ce a a fost lovit cu o sabie în cap de la un traficant de droguri s-a infectat cu o bacterie ucigaşă, după ce a petrecut o bună bucată de timp în spital.

Chiar înainte să ajungă pe mâna medicilor de la Iaşi, unde a stat în comă din cauza loviturilor puternice la cap, poliţistul Ciprian Sfichi a avut nevoie imediat de tratament cu un antibiotic foarte puternic, pentru achiziţionarea căruia a fost nevoie de o campanie socială. Asta pentru că medicamentele nu se găseau sub nicio formă în farmacii.

Antibioticul respectiv se foloseşte în special pentru tratarea pneumoniei nasocomiale, o afecţiune cauzată de bacteriile din spital.

Deşi urmează cu acest tratament de zile bune, reprezentanţii clinicii medicale în care a fost internat agentul, susţin sus şi tare că bărbatul nu a luat bacteria din unitatea lor spitalicească.

"Aşa este, antibioticul respectiv este indicat în infecţiile nosocomiale. Noi i l-am administrat pentru a preveni răspândirea bacteriilor din sinusuri către creier. Aveam antibiotic în spital, nu înţeleg de ce familia a făcut campanii pe Internet pentru a face rost de medicament", susţin reprezentanţii spitalului din Iaşi.

Agentul de poliţie Ciprian Sfichi a văzut moartea cu ochii, în urmă cu o lună jumătate. Se afla în misiune alături de colegii săi de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi efectuau percheziţii în casa unor interlopi.

Ciprian a intrat primul în locuinţa acestora, iar unul dintre indivizii vizaţi într-un dosar DIICOT l-a lovit în cap cu o sabie.

Poliţistul a căzut ca secerat, iar zile la rând s-a zbătut între viaţă şi moarte. Mai mult traficantul de droguri Alexandru Huţuleac cel care l-a agresat pe Ciprian ar putea scăpa basma curată.

Traficantul este acuzat , oficial, doar de "loviri şi alte violenţe" şi "ultraj" - infracţiuni pentru care ar putea primi pedeapsă cu suspendare.

Potrivit, unei decizii judecătoreşti, fapta interlopului nu a fost încadrată la tentativă de omor, deşi arma folosită putea să-l omoare pe loc. Astfel, Huţuleac ar putea primi închisoare de la 6 luni la 5 ani sau o amendă pentru "loviri şi alte violenţe", pedeapsa finală putând fi majorată cu jumătate, pentru ultraj.

