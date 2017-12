Daea, în direct: ”Sunt în baie, nu în toaletă! E cu totul altceva! Sunt în baie, ca orice om...” (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a mers cu soția și câțiva prieteni într-un restaurant în care vedeta meniului era, bineînțeles, oaia. Momentul a fost surprins de către jurnaliștii de la Click!.

Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir l-au sunat, în direct, pe Daea, pentru a afla dacă imaginile publicate de Click! au fost aranjate sau ministrul chiar a fost prins de paparazzi.

”Sunt în baie, ca orice om. Dacă dumneavoastră doriți...”, a răspuns Petre Daea, destul de încurcat.

Daea, în direct: ”Sunt în baie, nu în toaletă! E cu totul altceva! Sunt în baie, ca orice om...”

Ministrul Agriculturii le-a spus celor doi moderatori că nu a văzut imaginile publicate de Click, deci i-ar fi destul de greu să le comenteze: ”Nu știu, doar că... Nu știu, nu le-am văzut, nu știu despre ce e vorba! Și eu sunt om ca și dumneavoastră. Probabil o să fie mai multe imagini de aci încolo. Dacă sunt eu acolo, înseamnă că sunt la masă sigur”.

Foto: Click!

Când Radu Buzăianu a dat de înțeles că nu vrea să-i adreseze ministrului prea multe întrebări deoarece se află în toaletă, Daea a cerut urgent rectificări: ”Sunt în baie! E cu totul altceva! Și v-aș ruga să rectificați pentru că nu-mi permit să...”

Întrebat ce planuri are de Revelion, Ministrul Agriculturii a răspuns: ”În primul rând mai am două zile de lucru. Mă gândesc ce fac în aceste două zile, că sunt multe probleme de rezolvat, apoi mă gândesc la revelion. Sunt planificat etapă cu etapă. Am planificat etapa asta, să-mi duc mandatul până în ultima zi, apoi mă gândesc la revelion!”.