Dăncilă, după întâlnirea cu Klemm: Am propus ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, după întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, că a propus ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă.

”A fost o întâlnire foarte bună, punctuală. Am ridicat diferite probleme care vizează România, am vorbit despre OCDE, ca România să fie membru OCDE și susținerea Statelor Unite, am vorbit despre vize pentru români, despre investitorii americani în România. Am vorbit despre menținerea procentului de 2% pentru Apărare. În același timp, am pus și problema ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă. În toată discuția, am încercat să am o abordarea care să susțină România și o colaborare foarte bună pe parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a declarat Văiorica Dăncilă.

Prim-ministru a precizat că discuția cu diplomatul nu a vizat subiectul justiției.

