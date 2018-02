Darius Vâlcov, OMUL LUI DRAGNEA, condamnat la 8 ani de ÎNCHISOARE CU EXECUTARE!

Darius Vâlcov, fostul primar al Slatinei și actual consilier în aparatul de lucru al premierului Dăncilă, a fost condamnat de magistraţii Înaltei Curți de Casație și Justiție la 8 ani de închisoare cu executare.

El era acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate, după ce ar fi cerut de la o firmă de construcţii 20% din valoarea unor contracte publice, în perioada în care era edil.

Vâlcov a primit 4 ani pentru trafic de influență, 6 ani pentru spălare de bani și încă 2 ani pentru operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate. În urma contopirii pedepselor, a rezultat o condamnare la opt ani de închisoare cu executare. Pedeapsa maximă cerută de procurori a fost de 14 ani.

Instanța a dispus, totodată, confiscarea a 6,2 milioane de lei. Decizia magistraților nu este una definitivă.

Anterior, b1.ro a scris că Vasilica Dăncilă l-a numit pe Darius Vâlcov în funcția de consilier de stat în aparatul propriu de lucru, deși este trimis în judecată în două dosare de corupție și este cercetat de DNA într-un al treilea. Argumentul, susținut de Liviu Dragnea, a fost că Vâlcov este ”un om de o valoare rară”, care, chiar dacă are dosare penale, ”are dreptul să trăiască şi să se plimbe liber”. De altfel, Vâlcov este considerat "creierul" programului de guvernare al PSD.

MINUTA:

Respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice din complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi de art. 48 Cod penal rap. la 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea de favorizare a infractorului prevăzută de dispoziţiile art. 264 Cod penal anterior, formulată de inculpatul Prina Minel Florin. I. În baza art. 291 alin.1 Cod penal, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan – date de stare civilă, la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de trafic de influen?ă. În baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012, condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor. În baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal În baza art. 12 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte (în legătură cu S.C. RUPIAH S.A., S.C. ENERO PROD S.R.L., S.C. CONTIS COMPANY S.R.L. şi S.C. CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L.) În baza art. 67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal. În baza 38 alin.1 şi art. 39 alin.1 lit.b Cod penal, contope?te pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare la care adaugă un spor de 2 ani închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse de 4 ani şi, respectiv, 2 ani închisoare, urmând să execute, în final, pedeapsa de 8 ani închisoare. În baza art. 45 alin.1 şi alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei rezultante. În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin.1 şi alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii ?i până la executarea pedepsei rezultante. În baza art. 291 alin.2 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan a sumei de 6.200.000 lei. Men?ine măsurile asigurătorii luate faţă de inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan prin ordonan?ele din 27.03.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 şi 11.05.2015 emise în dosarul nr. 378/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corup?iei, până la concuren?a sumei de 6.200.000 lei. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv. II. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 257 alin.1 Cod penal anterior, cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 19 din OUG nr. 43/2002, condamnă pe inculpatul Prina Minel Florin – date de stare civilă, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 65 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. În baza art. 26 Cod penal anterior, rap. la art. 29 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.656/2002, în varianta în vigoare anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 19 din OUG nr. 43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 65 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior. Constată că faptele ce fac obiectul prezentei cauze au fost comise în concurs real cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 1152 din 19.12.2011 pronun?ată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10200/311/2009, definitivă prin decizia penală nr. 2498/07.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000, rap. la art. 248 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal anterior, fiindu-i stabilită pedeapsa principală de 4 ani închisoare, cu aplicarea art. 861 Cod penal anterior, precum şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a, b şi c Cod penal anterior. În baza art. 865 Cod penal anterior, rap la art. 85 alin.1 Cod penal anterior, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin hotărârea anterior menţionată. În baza art. 36 alin.1 Cod penal anterior, rap. la art.33 lit. a şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal anterior, contopeşte cele două pedepse de câte 3 ani închisoare aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită prin hotărârea anterior menţionată şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care o spore?te cu 6 luni, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 35 alin.2 Cod penal anterior, aplică inculpatului alături de pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani, în condi?iile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 alin.1 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a, b şi c Cod penal anterior, pe durata executării pedepsei rezultante. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Prina Minel Florin durata reţinerii şi arestului la domiciliu, începând cu data de 14.03.2015 până la 19.06.2015, inclusiv. III. În baza art. 26 Cod penal an..