De 28 de ani poliția nu reușeste să îi prindă pe hoții care fura mâna statuii lui Eminescu dintr-un parc din Galați (FOTO, VIDEO)

Municipiul Galați pare a fi lovit de un blestem, sau poate mai bine zis de o incompetență a autorităților. Statuia lui Mihai Eminescu, din parcul cu același nume, este vandalizată din 1990 încoace și cu toate acestea autoritățile nu au reușit niciodată să îi prindă pe hoți, deși din 2011 au instalat și camere de supraveghere.

"De 28 de ani încoace, mâna cu făclie de la grupul statuar Eminescu este furată fără întrerupere. De regulă, se întâmplă cu câteva zile înainte de 15 ianuarie, ziua când se aniversează nașterea poetului. Dar au fost doi-trei ani când mâna a fost furată atât în ianuarie, cât și în preajma zilei de 15 iunie, când are loc comemorarea poetului național", arată VICE într-un articol în care este prezentat cazul.

Artistul plastic Gheorghe Andreescu, cel în sarcina căruia cade mereu sarcina refacerii lucrării, susține că probabil în rândul hoților s-ar fi făcut o competiție pentru a distruge mereu statueta, deoarece aceasta nu poate fi revalorificată ulterior.

"Cred că s-a creat o competiție, mâna este privită ca un trofeu. Probabil că o colecționează, numai că acești derbedei care fură mâna nu sunt colecționari. Ei distrug cu bună știință un monument, își bat joc de memoria lui Eminescu. Unii au spus că făclia pe care Veronica o ține în mână este un însemn masonic. O aberație. În realitate, Veronica este muza poetului Mihai Eminescu, iar făclia e simbolul creației, simbolul fecundității artistice", a afirmat artistul.

Gheorghe Andreescu, în vârstă de 72 de ani, se plânge că de 28 de ani în sarcina sa cade reconstrucția sculpturii, iar dacă în primul an chiar a fost s-a făcut concurs pentru desemnarea celui care o reconstruiește, de atunci a schimbat peste 30 de mâini, iar în ultima perioadă nici nu este plătit pentru asta.

"Când s-a furat prima dată mâna, s-a făcut concurs. Am fost patru sau cinci artisti plastici care ne-am înscris la concursul pentru refacerea mâinii. Eu am câștigat concursul și de atunci se apelează numai la mine. Pot să vă spun însă că treaba asta mi-a făcut și rău căci numele meu este asociat cu acest furt, cu acest episod nefericit care a făcut Galațiul celebru în toată țara, dar nu în sens pozitiv, ci negativ. Eu, ca artist, am multe alte lucrări de artă, dar cine să își aducă aminte de ele? Toată lumea mă știe drept artistul care în fiecare an reface mâna lui Eminescu”, se plânge acesta.

„Au fost ani când coceam mâna în cuptor, la mine acasă. La atelier era cam frig, căci, na, de fiecare dată mâna se fură în ianuarie. Replicile pe care eu le execut sunt făcute din marmură artificială. De fapt, este vorba despre un praf de marmură de Carrara amestecat cu niște rășini. Soluțiile pe care le folosesc eu ca să fac mâna sunt foarte scumpe. Le-am spus că nu mai fac neplătit. M-am suit pe schelă, am plecat de atâtea ori cu mâinile vinete de frig... și le-am zis că nu mai fac. Nici materialele nu mi-au fost plătite”, explică profesorul Gheorghe Andreescu.

Din anul 2011, Parcul Mihai Eminescu a fost dotat cu camere de supraveghere video, care au costat 10 mii de lei. Camerele video sunt focusate pe statuia lui Eminescu, dar, fiind de proastă calitate, nu pot surprinde decât cel mult siluetele hoților, așa cum s-a întâmplat în urmă cu o lună de zile (în data de 17 decembrie 2017), când mâna a fost furată de cinci indivizi, conform înregistrărilor video puse la dispoziția presei de Primăria Galați.

Mai mult, deși au fost peste 30 de furturi, la poliție nu există decât 3 dosare cu autor necunoscut pentru că în rest nu s-au depus plângeri.

„În baza noastră de date nu există decât trei dosare privind furtul mâinii de la statuia lui Eminescu. Ultima plângere în acest sens a fost înregistrată la Secția 1 de Poliție Galați în data de 28 decembrie 2017, iar polițiștii fac cercetări pentru identificarea și prinderea autorilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Galați, comisar Gabriela Costin.

