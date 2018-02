De ce are luna februarie 28 de zile?

Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian, dar în vechiul calendar a fost ultima. Este cea mai scurtă lună gregoriană, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna februarie are 29 de zile în anii bisecţi, iar în ceilalţi ani are 28 de zile.

Vinovații pentru situaţie sunt romanii. Februarie a fost o lună „neglijată” de-a lungul istoriei. A ajuns în final să aibă 28 de zile deoarece romanii au folosit ciclurile lunare pentru a împărţi anul în luni. Au contat, de asemenea, superstiţiile şi politica.

Lunile se calculau de la prima apariţie a lunii pe cer şi erau împărţite în trei părţi: calendele (luna nouă), nonele (primul pătrar) şi idele (luna plină). La început, calendarul a avut 355 de zile. Anul Nou cădea pe 1 martie, deci februarie era ultima lună a anului. Cum Pământul se învârte în jurul Soarelui în 365 de zile, pentru a recupera întârzierea, la fiecare doi ani se intercala o lună de 22 sau 23 de zile în februarie, potrivit Ziarului Lumina.

Dictatorul Iulius Cezar, sfătuit de un astronom din Alexandria, a schimbat calendarul: a decretat anul de 365 de zile. S-a hotărât tot atunci ca, din patru în patru ani, un an să aibă 366 de zile, pentru a recupera cele şase ore suplimentare în fiecare an. Tot atunci, Anul Nou s-a mutat de pe 1 martie pe 1 ianuarie. Lunile erau, astfel, alcătuite din 30 şi 31 de zile alternativ, iar februarie a rămas cu 28 de zile, aşa că ziua în plus a anului bisect a fost numărată în februarie. Aceasta a fost, în anul 45 î. Hr., reforma iuliană a calendarului.