Decanul de la Litere, despre ministrul Educației: Îmi amintește de Vanghelie citind meniul de Revelion (VIDEO)

Emil Ionescu, decanul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, a vorbit, într-un interviu pentru HotNews despre greșelile gramaticale prin care a devenit celebru noul ministru al Educației, Valentin Popa.

”Acel domn m-a facut să mă gândesc la felul în care citea meniul de Revelion Marian Vanghelie”, susține Ionescu, explicând că oamenii pot face greșeli de exprimare din cauza emoțiilor, dar în astfel de cazuri, ei revin și reformulează, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul ministrului Educeției.

”Da, oamenii pot face greșeli de exprimare din pricina emoției. Sigur. Numai că există o deosebire între greșelile pe care le faci din cauza emoției și greșelile pe care le faci din cauza neștiinței de a vorbi. Anume, cei care fac greșeli din cauza emoției, pot fi identificați prin faptul că ei revin și reformulează. Oricui i se poate întâmpla să facă o greșeală într-un mediu nefamiliar, din cauza emoției. Însă atunci, dacă persoana este cultivată, dacă are cunoștințe de limbă, ea revine. Poți să faci un dezacord, dar revii asupra dezacordului. Lumea își dă seama că te-ai controlat. Aici este diferența crucială dintre greșelile făcute din cauza emoțiilor, de către o persoană care stăpânește regulile de exprimare și o persoană care nu le stăpânește. Când nu stăpânești limba, nu revii asupra greșelii. Eu l-am vazut pe actualul ministru al Educației în comisia de învățământ, la audieri, când nu putea să spună cuvântul “metodologie”. Eu nu-l acuz că n-o fi știind ce e cu acest cuvânt, dar m-a surprins faptul că a pronunțat greșit cuvântul, dar n-a revenit asupra lui, deși avea un document din care citea. Acel domn m-a facut să mă gândesc la felul în care citea meniul de Revelion Marian Vanghelie. Vanghelie citea fără să înțeleagă ce citește. Neînțelegând ce citea, nu se străduia să revină pentru a corecta o greșeală, pentru că el oricum nu știa să citească. Nu vreau să spun despre domnul acesta de la Educație același lucru, dar m-a surprins să văd că un cuvânt banal, un cuvânt din administrație, cu care bag seama că s-a întâlnit de atâtea ori, ei, el n-a putut citi corect acest cuvant. Nici măcar nu și-a refăcut exprimarea, cel puțin asta am văzut eu la televizor”, a explicat Emil Ionescu.

