Declarație HALUCINANTĂ: Șefa Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Șanse explică de ce o FEMEIE nu poate fi MOTOSTIVUITOR (VIDEO)

După ce guvernanții ne-au surprins cu "pamblică" și "genunche", acum aflam noi termeni din limba română. Știati că există femeia motostivuitor? Ei bine, asa s-a exprimat şefa Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Șanse între femei şi bărbaţi, Graţiela Drăghici. Declaraţia sa a umplut rețelele de socializare cu sute de comentarii critice, informează B1 TV.

