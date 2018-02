Declarații ȘOC: În România s-au dat de 16 ori mai multe mandate decât FBI (VIDEO)

Europarlamentarul ALDE Mircea Diaconu a susţinut, în plenul Parlamentului European, în contextual dezbaterilor despre statul de drept din România, că în ţara noastră au fost date într-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranţa naţională decât de către FBI.

„ În România au fost date într-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranţa naţională decât a dat FBI. S-au emis mandate, au fost ascultaţi mii de cetăţeni pe motive de siguranţă naţională, ca să zic mai simplu terorism. Într-o ţară în care nu există niciun terorist şi niciun act de terorism. La alegeri au apărut o mie de „terorişti”. Statul de drept are probleme în România. Parlamentul trebuie să repare aceste probleme şi nu trebuie să ceară părerea nimănui. Vreau independenţa justiţiei, dar mai ales a României”, a declarat Mircea Diaconu, la dezbaterea din Parlamentul European.

