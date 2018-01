Declarațiile SCANDALOASE ale ministrului ”Pamblică” determină prima DEMISIE. Rectorul Universității din București...

Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, și-a anunțat demisia din toate funcțiile pe care le ocupă în cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Reacția vine după ce Valentin Popa, noul ministru al Educației, s-a plâns că am ajuns să vorbim prea mult despre plagiate. Mai mult, acesta a devenit ținta criticilor din cauza numeroaselor greșeli de gramatică pe care le-a făcut, în ciuda faptului că el însuși este rectorul unei universități.

”Învăţământul nostru este foarte bun şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele”, a declarat Valentin Popa.

Mircea Dumitru a remarcat faptul că viziunea sa și a lui Popa vizavi de standardele eticii academice sunt diferite și, cum nu dorește ”să fie pus în situația de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile”, a ales să-și dea demisia din toate funcțiile deținute în CNATDCU.

”Am reflectat la nevoia de a pune în acord conduita mea publică și asumarea unor funcții în serviciul comunității academice cu valorile integrității profesionale în care continui să cred cu obstinație. Și am ajuns la concluzia că un act salubru de minimă decență publică este să mă retrag din toate funcțiile asociate cu funcționarea Ministerului Educației”, a punctat Mircea Dumitru, într-un mesja postat pe Facebook.

Rectorul Universității din București a argumentat și de ce a luat tocmai acum această decizie. În opinia lui, totul a luat acum o întorsătură grotescă:

”Atâta timp cât poziția de ministru a fost gerată de un obedient membru de partid, executant servil al poruncilor venite ”de la centru”, deși nu m-am simțit în ordine cu mine însumi, am considerat că nu există - încă - o puternică incompatibilitate între, pe de o parte, faptul ca demnitarul cu cea mai înaltă funcție în sistemul de educație era un agramat lamentabil și un incult irecuperabil și, pe de altă parte, lucrarea mea în slujba acreditării academice în domeniul meu de expertiză, filosofia. Am considerat că e o datorie pe care o am față de comunitatea mea profesională.

Dar acum, lucrurile au luat o întorsătura grotescă!

Atunci când demnitatea publică ocupată cândva de Spiru Haret îi revine unui universitar care este și rector, iar acesta suferă dramatice episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii române și ar trebui, mai degrabă, să "pună mâna" pe o carte elementară de sintaxă și de semantică a frazei, decât să gestioneze o reponsabilitate uriașă pentru copiii și viitorul acestei țări, ... ei bine! în astfel de circumstanțe, prezența mea în continuare în consilii ale ministerului ar dăuna mult propriei mele sănătăți sufletești.

Din păcate sau, cine știe, poate din fericire, constat că nu mai sunt contemporan cu propria mea epocă sau cu timpul vieții mele! Este momentul să ma retrag în liniște și să "îmi cultiv propria grădină”

(Voltaire).

Fără speranță, dar împăcat cu mine însumi,

Mircea Dumitru”