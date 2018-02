Detalii halucinante din ancheta de după accidentul grav din centrul Capitalei: Şoferul ar fi fost drogat. Acesta este cercetat pentru tentativă de omor (VIDEO)

Ies la iveală detalii halucinante din ancheta de după accidentul groaznic din Capitală în care au fost implicate 5 maşini. Soţia şoferului care a provocat carambolul susţine că acesta ar fi fost drogat, consumând cocaină înainte de a se urca la volan, susţin surse judiciare.

Acesta se certa cu soţia în timpul producerii accidentului, intrând în mare viteză în cele 4 maşini care aşteptau la semafor.

Iniţial, apăruse informaţia că acesta ar fi consumat băuturi alcoolice, dar acum apar date care arată că etilotestul a arătat 0 în momentul când a fost testat.

Bărbatul a încercat să fugă după producerea accidentului, dar a fost prins imediat. În încercarea de a fugi acesta a lovit în plin cu capul geamul unui taxi. Acum, se află la Spitalul Florească pentru a primi îngrijiri medicale.

Tot la spital se află şi 5 din persoanele aflate în maşinile lovite de acesta, aceştia fiind preluaţi de ambulanţă şi duşi la Spitalele Elias şi Floreasca.

Accidentul a avut loc sâmbătă la orele amiezii la intersecţia bulevardului Dacia cu Calea Victoriei.

Parchetul a deschis o anchetă în urma accidentului, iar şoferul este cercetat pentr tentativă de crimă, fiind suspectat că a produs accidentul intenţionat pentru a se răzbuna pe soţie.

