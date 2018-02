Detalii ȘOCANTE din dosarul "Shanghai”: Ei sunt OFIȚERII care îi PROTEJAU pe proxeneți (VIDEO)

Noi detalii șocante au fost scoase la iveală în cazul dosarului de proxenetism "Shanghai”, în care apar nume grele din poliție și din servicii! În exclusivitate numele celor 10 ofițeri și oficiali recunoscuți de către fetele minore, sechestrate și obligate să se prostitueze au fost făcute publice.

Potrivit tolo.ro, fetele au indicat pe planșele de recunoaștere de la DIICOT pe următorii 10 ofițeri, nume grele din poliție, din procuratură și din servicii: Liviu Bărbos polițist; Sorin Brânduș polițist; Cezar Cioclea, comisar Garda Financiară; Ion Craiu, polițist; Marian Mândroc, polițist; Ștefan Marinache, polițist; Gheorghe Miclea, polițist; Marius Olteanu, procuror; Gabriel Predoiu, ofițer SRI; Alexandru Zeamă, comisar Garda Financiară.

Aceștia au fost recunoscuți în urma unei ample operațiuni a DIICOT, la finalul anului 2004, coordonată de procurorul Olga Vrînceanu, care alături de specialiști din serviciile secrete, luptau, de fapt, împotriva colegilor care protejau rețeaua de proxenetism a chinezilor din jurul restaurantului Shanghai, din Capitală.

“Zeci de ofițeri se învârteau în jurul acestei rețele de trafic de persoane și de prostituție. Trebuia ca investigatorii coordonați de la DIICOT să deșire nodul de undeva. Și au pornit din centrul geografic și de putere al afacerii: restaurantul ”Shanghai”, strada Ion Minulescu 38, sector 3, București. Au făcut recunoașterea ofițerilor pe care fetele îi cunoșteau”, se arară în ancheta jurnaliștilor.

Peste tot în acest caz, echipa coordonată de procurorul Vrânceanu a dat de colegi din sistem.

O simplă citire și numărătoare a sms-urile aflate la dosar arată următoarele mesaje găsite în telefoanele lui Mihai, șeful traficanților: 7 numere cu ”poliție”, ”IGP”, ”polițist”, ”secția”; 13 numere de ”Garda Financiară”, ”ANAF”,”gfb”, ”gfi”; 2 numere cu ”SRI”. Cifrele reprezintă doar mesajele pe care chinezul nu le ștersese.

Rețeaua nu făcea doar exploatarea sexuală a unor fete fără apărare, ci și trafic de persoane, către spațiul UE, la un nivel care constituia un pericol la siguranța națională. Ambele operațiuni, trafic transfrontalier de persoane și prostituție infantilă, sunt coordonate de la restaurantul ”Shanghai”, strada Ion Minulescu nr. 38 , Sector 3, București.

Detalii CUTREMURĂTOARE din dosarul "Shanghai”

