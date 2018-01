DEZVĂLUIRI INCREDIBILE! Vecinii pedofilului: "Era RECE și nu suporta...."

"Polițistul pedofil" a fost prins, țara e oripilată, dar declarațiile vecinilor surprind pe toată lumea. Aparent, Eugen Stan, bărbatul care a abuzat doi copii într-un lift din Capitală, se comporta ca o persoană introvertită și retrasă, care părea să nu tolereze prezențele copiilor în preajma lui, scrie Spynews.

"Era o fire mai tăcută și părea un om normal. Chiar am rămas surprinși când am văzut știrea la TV. Era rece și nu suporta copiii. Am doi băieți și pe amândoi îi gonea. Chiar am rămas surprinsă", a declarat o vecină în cadrul emisiunii "Acces Direct".

Eugen Stan, bărbatul care a abuzat doi copii într-un lift dintr-un bloc din Capitală, a fost reținut pentru 24 de ore şi este audiat.



