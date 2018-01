Diaspora SPUNE NU!: Românii din Italia PROTESTEAZĂ împotriva corupției (VIDEO)

Românii din diaspora s-au strâns și ei, sâmbătă, pentru a protesta împotriva modificării legilor justiției și a babiloniei din țară, în general babilonia din țară.

La Milano, în fața Consulatului României, românii cer reformarea clasei politice și oprirea modificării legilor Justiției, cu pancarte precum “Nu corupției!, Din Milano în România, Jos Guvernu și Hoția!”, după cum transmite pe Facebook pagina Rezistența.

Românii din Italia PROTESTEAZĂ împotriva corupției

