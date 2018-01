Dorina Chiriac: Nu am depus declarația 600. Am făcut un film în 2017, dar, cel mai probabil, nu o să fac în 2018, și atunci voi plăti ceva extra (VIDEO)

Depunerea declaraţiei 600 se amână. Ministerul Finanțelor a făcut public proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru amânarea termenului de depunere a formularului 600 până la 1 martie 2018. Până când acest anunț va deveni însă oficial, avocații, notarii, actorii, arhitecții, scriitorii, ziariștii sau artiștii, dar şi proprietarii care obţin bani din chirii trebuie să depună formularul 600 şi să achite contribuţii estimate în funcţie de veniturile din anul precedent. Iar dacă persoana declară venituri mai mari decât va realiza în realitate, nu-şi va putea recupera banii, Fiscul îi va scădea abia anul viitor.

Dorina Chiriac: Nu am depus declarația 600. Am făcut un film în 2017, dar, cel mai probabil, nu o să fac în 2018, și atunci voi plăti ceva extra

Citește și: Opt sute de MII de case de marcat vor trebui ÎNLOCUITE la Danubius Exim. Ce TRANSMITE directorul general ad­junctAnunț șoc, Halep se retrage de la turneu! Accidentarea îi dă bătăi de capJudecătorii CCR au decis: Plafonul de 250.000 de euro din Legea privind darea în plată este constituțional

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.