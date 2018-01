Două românce se vor căsători în Italia. ”Sper că și în România se va face pasul spre civilizație” (FOTO)

Două românce stabilite în Italia au decis să se căsătorească după o relație de 15 ani.

Liliana Crăciun, o femeie de 50 de ani din Brăila, și Ramona Dinescu, o femeie de 42 de ani din Bistrița, au așteptat mult timp legea care permite căsătoria cuplurilor homosexuale. Cele două se vor căsători în Nuoro, Sardinia, iar primarul Andrea Soddu va oficia personal ceremonia, informează noizz.ro.

"Suntem foarte bucuroase ca putem in sfarsit sa facem acest pas, suntem impreuna de cincisprezece ani. Am asteptat mult timp aceasta lege care permite casatoria cuplurilor homosexuale si in sfarsit, iata-ne aici. Eu, in luna iulie, m-am intors acasa si am facut toate actele, lipsesc doar documentele Ramonei. Am sosit in Sardegna acum zece ani, intai a venit partenera mea, Ramona, care a gasit un loc de munca si a inceput sa lucreze ca asistenta medicala. O luna mai tarziu am decis sa o urmez si am venit si eu. Aici, in Nuoro, am gasit multi prieteni. Orasul asta a devenit a doua mea casa si aici am decis sa ne casatorim. In tara mea din pacate, nu exista inca nicio legislatie care sa permita casatoriile homosexuale. Sper ca si acolo se vor decide sa faca acest pas spre civilizatie cat mai curand posibil”, a declarat Liliana, pentru La Nuova Sardegna.

Foto: lanuovasardegna.it

