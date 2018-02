Dragnea, mesaj pentru Iohannis în scandalul din DNA: Dacă se dovedesc, lucrurile sunt foarte grave (VIDEO)

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că președintele Klaus Iohannis ar trebui să ia măsuri în cazul în care acuzațiile la adresa procurorilor DNA, apărute în spațiul public, se dovedesc a fi adevărate.

”Cred că și președintele - nu îi dau sfaturi - trebuie să aștepte cu maxim interes să se finalizeze ancheta Inspecției Judiciare care înțeleg că a început. Nu poate fi abordarea că nimic nu s-a întâmplat pentru că sunt lucruri care, dacă se dovedesc, sunt foarte grave.

Este nevoie de o ancheta parlamentară atât în ceea ce prinește activitatea SPP, internă și desfășurată în afara limitelor legale și intituțională, cât și privind șefi ai unor instituții care, se pare că acționează în mod ilegal.

Dacă se va face această comisie de anchetă, sper să avem niște concluzii mult mai serioase. La următorul plen reunit o să o înființăm”, a declarat Liviu Dragnea.

Fostului deputat Vlad Cosma a dezvăluit că procurorul-șef al DNA Ploiești Onea Lucian și fostul procuror Negulescu fabricau dosare împotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghiță și a familiei Cosma, maşinaţiuni despre care ar fi ştiut şi Laura Codruţa Kovesi.

