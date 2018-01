Dragnea, o nouă replică pentru oficialii europeni: O să prezentăm zilele următoare o minciună (VIDEO)

Schimbul de replici între liderii coaliției de guvernare și oficialii europeni continuă. După ce reprezentanți Comisiei Europene au transmis joi seară că sunt foarte bine informați în ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, Liviu Dragnea a spus vineri, înainte de ședința CEx a PSD că în zilele următoare va prezenta o „minciună transmisă oficial” din România.

„Înseamnă că e foarte bine. Noi, de exemplu, o să prezentăm zilele următoare o miciună transmisă oficială de aici și cred că este bine să se știe. Așa cum am spus și în scrisoare transmisă este important să existe o relație de colaborare bazată pe adevăr și informare corectă”, a spus Dragnea.

Dragnea, o nouă replică pentru oficialii europeni: O să prezentăm zilele următoare o minciună

