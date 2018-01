„E chiar mai prost decât Tudor Chirilă“. Mircea Badea, mesaj pe Facebook despre actorul Marius Manole. Cum au reacționat cei doi…(FOTO)

Printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Mircea Badea le-a adresat cuvinte jignitoare actorului Marius Manole și solistului Tudor Chirilă.

Badea a scris despre Marius Manole că este ”mai prost decât Chirilă”, în urma unor opinii, despre câteva probleme sociale cu care se confruntă România, exprimate de actor în cadrul unei emisiuni TV.

„Eu cred că Marius Manole e chiar mai prost decât Tudor Chirilă. Boul bălţii! (tocmai l-am vazut la teveu)“, a scris Mircea Badea pe Facebook, potrivit Adevărul.

La jignirea adresată, Marius Manole a răspuns ironic, distribuind mesajul lui Badea pe pagina sa de Facebook și a adăugat câteva cuvinte pentru Tudor Chirilă, spunându-i că i-a luat locul.

Nici Chirilă nu s-a lăsat mai prejos, iar răspunsul lui nu a întârziat să apară.

Acesta a adăugat un comentariu ironic, declarând că lui îi place competiţia.

„Întotdeauna mi-a plăcut competiţia şi am respectat învingătorul Welcome to the club. Hope you gonna stay“ (”Bine ai venit în club. Sper să rămâi”, n.r.), a adăugat Chirilă.

