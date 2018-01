Elena Udrea acuză schimbarea completului de la Înalta Curte: Mi-a fost trimis ”omul” lui Florian Coldea! (VIDEO)

Elena Udrea a anunţat că va cere recuzarea judecătorului Ionuţ Matei din completul de la Curtea Supremă care se ocupă de dosarul ”Gala Bute”, deoarece acesta este ”omul” lui Florian Coldea.

”A fost schimbată judecătoarea care a făcut opinie separată la respingerea expertizei pe care eu am cerut-o. Deci eu am cerut această expertiză pentru fapta de abuz în serviciu de care sunt acuzată, pentru că această faptă nu există dacă nu există un prejudiciu, or tu nu poți să știi dacă există un prejudiciu dacă nu faci o expertiză. Am cerut expertiză pe fond, s-a respins, am cerut expertiză acum, la apel, s-a respins, dar o judecătoare a făcut opinie separată, spunând că ar trebui făcută expertiză. Ea a fost schimbată și în locul dânsei a venit Ionuț Matei. Nu se argumentează schimbarea de complet”, a declarat Elena Udrea, pentru B1 TV.

Aceasta a susținut că a mirat-o desemnarea lui Matei în complet, deoarece ea s-a referit chiar la el în timpul unei ședințe a Comisiei parlamentare de control a SRI.

”Am zis că nu cred în condițiile în care am declarat la Comisia SRI, atunci când am fost întrebată despre cazuri, situații pe care le cunosc, despre numiri în funcțiile de judecători și procurori ale unor persoane având susținerea SRI, eu am declarat un astfel de caz ca fiind cel al lui Ionuț Matei. Spuneam că nu cred că vor avea curaj să îl pună în completul meu, pentru că eu știu cum a ajuns el vicepreședinte la ÎCCJ, cu susținerea domnului Coldea și lucrul acesta l-am spus la Comisia SRI”, a continuat Elena Udrea.

Fostul ministru a precizat că la termenul viitor va cere recuzarea judecătorului Ionuț Matei: ”În procesul de schimbare în 2013 a conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a pus problema ca Aida Popa să fie schimbată din funcţie, iar domnul Coldea a propus să fie schimbată Aida Popa cu Ionuţ Matei, pe care l-a definit ca fiind ‘omul nostru’, adică al dânsului, nu al meu. În aceste condiţii, nu cred că se poate pune problema unui proces echitabil în ‘Gala Bute’ în ceea ce mă priveşte. Vom cere recuzarea la termenul viitor şi voi face în aşa fel încât audierea de la Comisia SRI să fie făcută publică. Sunt şi alte persoane care ştiu cum a ajuns Ionuţ Matei şi cu susţinerea cui a fost numit. Sunt alte persoane, se ştie acest lucru la Comisia SRI. Fac această afirmaţie chiar în lipsa desecretizării de la Comisia SRI”.