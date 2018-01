Elena Udrea, noi acuzaţii BOMBĂ la adresa sistemului

Elena Udrea a lansat noi acuzații dure care vizează modul în care "sistemul" încearcă să controleze deciziile instanțelor de jucată.

Fostul ministru a reacţionat vineri după ce în presă au apărut zvonuri potrivit cărora anul acesta ar urma să fie arestată din nou, susţinând că acesta este un semnal care scoate la iveală intenţia "sistemului" de a influenţa judecătorii Înaltei Curţi de Casație și Justiție (ICCJ).

"Eu sunt într-o stare de spirit foarte bună. Fiind în vacanţă, am tot citit articole şi m-am gândit să dau o replică. În ce priveşte ce se întâmplă în procesul meu, asemeni altor procese ale unor personaje-ţintă, da, cred că în cazul meu, sistemul încearcă să inflenţeze judecătorii de la ICCJ şi cred că au şi reuşit. Aspectul scăpat pe pagina doamnei Dogioiu de către domnul Coldea mă face să cred că se încearcă influenţarea în cazul meu", a declarat Elena Udrea într-o intervenţie la România TV, potrivit Știripesurse.

"Făceam un calcul, se împlinesc 5 ani de când, pe 5 ianuarie 2013, domnul Dumbravă a sunat-o pe Alina Bica şi i-a cerut să meargă spre arestare cu un inculpat. Era un dosar în lucru al Alinei Bica, întâmplător eram cu ea la momentul acela. O sunase Dumbravă şi i-a cerut să meargă la arestare cu persoana respectivă. (...) Am spus asta la Comisia Juridică, am spus şi public, azi o spun încă o dată pentru că am văzut această scăpare a domnului Coldea, care probabil nervos de ce am spus, a vrut să îmi facă în sâc. (...) Din declaraţiile oficiale ale doamnei Bica aflăm că domnul Coldea îi cerea lucruri. Modul în care se făcea justiţie acum 5 ani se face şi astăzi în România: se dau ordine procurorilor şi judecătorilor să facă lucrurile într-un fel sau în altul", a completat Udrea.