Elevii i-au declarat RĂZBOI lui Liviu Pop

Elevii au ajuns în conflict deschis cu Ministrul Educației. Ei au anunțat că vor ataca în instanță modificările anunțate de Liviu Pop la regulamentul şcolar. Principala lor nemulțumire e că vor trebui să renunţe la telefoanele mobile pe durata orelor. Ei sunt deranjați și de faptul că nu au fost consultați în legătură cu aceste modificări și că ele se fac fix în mijlocul anului școlar.

”Nu înţeleg supărarea. Nici eu, ca profesor, nu am voie să folosesc telefonul în timpul orelor, este o modalitate de distragere a atenţiei celorlalţi colegi”, a declarat Nicoleta Bercaru, directorul unei şcoli, citată de Digi24.

Citește și: Caz ŞOCANT la Iași! Un pacient a DECEDAT după ce a fost plimbat între 2 spitaleCristi Borcea e potent, nu glumă! Ce dimensiune se spune că are bărbăția luiUn constănțean prea IUBĂREȚ ar putea ajunge la pușcărie: Câte NEVESTE a încercat să...

Dar revolta în rândul elevilor e mare.

”Dacă ar fi în mass-media să fie prezentate săptămânal abuzurile din şcoli, care sunt în special profesori vs elevi pentru că vorbim despre cine are mai mare autoritate, cred că patru zile din cinci numai asta am avea în presă”, a susținut Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor Constanţa.

Interdicția de a folosi telefonul mobil în timpul orelor ”afectează exercitarea posesiei asupra unui bun al elevilor, posesie care conform articolului 916 din Codul Civil este o prerogativă a dreptului la proprietate”.

Citește și: Top 4 zodii care își găsesc IUBIREA în februarieCINISM ABSOLUT! Primele DECLARAȚII ale polițistului-pedofil: Ceea ce am făcut...IMAGINILE ORORILOR. PROBELE VIDEO ÎN CAZUL POLIȚISTULUI PEDOFIL (VIDEO)

”Noi ne dorim ca elevul timp de 50 de minute, cât durează o oră, să fie atent la oră nu la cine îi trimite sms şi la cine îl sună şi ce face”, este argumentul Ministrului Educației.

Noul regulament nu mai permite sancţionarea elevilor care nu poartă uniformă şi nici nu mai prevede efectuarea serviciului pe şcoală.