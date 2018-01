Emanuel Ungureanu vine cu noi informații despre cazul medicului Mihai Lucan: De ce îl acuză și cum funcționa sistemul de protecție din jurul acestuia (VIDEO)

Deputatul Emanuel Ungureanu, principalul denunțător împotriva medicului Mihai Lucan de la Institutul de Urologie și Transplant Renal de la Cluj. Într-o intervenție pentru B1TV, aceasta a povestit ce informații are despre medicul Lucan cu care a colaborat în trecut pe vremea când profesa în medicina.

"Din dezvăluirile făcute de procurorul de caz, el vorbește de o agendă în care Lucan își nota cu mare atenție persoanele care îi erau datoare. Noi vorbim de o rețea uriașă de tip mafiot și am să vă dau exemple concrete: cazul Arșinel care este de notorietate.

În anul 2013 am făcut o plângere penală pentru că atunci când eram angajat la institut atunci a fost îngrijită o doamnă procuror, batjocorită de Lucan cu genul de cuvinte "Ema, nu știu ce dracu are asta, dar trebui să o mai țin pe aici că trebuie să vedem la ce o folosim". Acea doamnă la îndemnul meu a fugit din spital, era procuror general adjunct la Curtea de Apel Cluj, colegă de încăpere cu cunoscut judecător CCR Daniel Morar.

Mie îmi spunea că nu îi găsește diagonisticul și la ce dracu o folosim și eu auzind că nu are parte de un tratament onest i-am spus să plece din spital. Ea s-a dus acasă și ulterior a găsit că are o apendicită perforată. Deci el când vedea o pilă din sistemul judiciar sau din SRI și-o nota în agenda ca ulterior să o poată folosi.

După aceea m-am întâlnit cu această doamnă ulterior în plin caz Arșinel și am întrebat-o dacă pot depune plângerea la Parchetul Curții de Apel și mi-a spus că nu pot depune plângerea pentru că profesorul Lucan are un protector, e anul 2013 ce vă spune, pe nume Maghyar care era șeful parchetului și care apare în referatul procurorilor ca fiind o persoană pe care Lucan o căuta ca protecție știind că e urmărit (...) Când rețeaua se află în dificultate, sistemul spune așa, și asta a zis procurorul Maghyar, bine tu vii acum la mine cu problema asta, dar gândește-te că eu am trimis la domnul profesor câțiva colegi de-ai noștri în acest an. Când merge un asemenea om la Lucan, el nu plătește", a povestit Emanuel Ungureanu în emisiunea Dosar de Politician.

Intervenția integrală a deputatul Emanuel Ungureanu în emisiunea Dosar de Politican în care a fost discutat cazul medicului Mihai Lucan poate fi urmărită în cele două clipuri video de mai jos:

Prima parte a intervenției lui Emanuel Ungureanu în emisiunea Dosar de Politician

A doua parte a intervenției lui Emanuel Ungureanu în emisiunea Dosar de Politician

