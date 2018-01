Emil Boc neagă toate acuzaţiile privind relaţia cu medicul Mihai Lucan: Am plătit toate intervențiile și la institutul de stat și cel privat (VIDEO)

Primarul Clujului, Emil Boc, a fost prins la rândul său în valul de acuzaţiile şi dezvăluri apărute în spaţiul public după deschiderea de către DIICOT a unui dosar penal pe numele medicului Mihai Lucan.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, principalul denunţător în ceea ce îl priveşte pe Lucan, a povestit despre relaţia foarte apriopiată dintre Emil Boc şi medic, primarul Clujului beneficiind de tratament preferinţial la clinicile lui Lucan, iar în schimb oferind mai multe privilegii.

Citește și: Dosar penal pentru TENTATIVĂ de OMOR, în cazul incidentului petrecut în apropierea stației de metrou PolitehnicaDana Grecu a divorțat după 20 de ani de căsnicie! A făcut totul public în direct la tvTăriceanu, candidatul PSD pentru prezidenţiale? Mungiu-Pippidi: Dragnea nu e prezidenţiabil. Au nevoie de cineva de centru care să prindă și ca lider ALDE (VIDEO)

Într-o intervenţie telefonică în cadrul emisiunii "Dosar de Politician", Emil Boc a precizat că nu a primit nicio citaţie pentru a fi audiat la DIICOT şi că nu înţelege de ce se insistă pe acest subiect deşi a negat informaţiile făcute publice de Emanuel Ungureanu.

"Am avut o colică renală în 2006, dacă nu mă înşel, după două scurte intervenţii fără internare când am avut un început piatră la rinichi. Nu am avut niciun fel de intervenţii în sensul larg al cuvântului. Şi la institutul de stat şi la institul privat le-am achitat. În 2015 de exemplu am plătit 1500 de lei, păcat că nu am chitanţa că n-am ţinut-o şi tot o caut de două zile.

N-am nicio legătură cu centrul de imagistică, cred că a fost înainte să fiu eu primar. Ce ştiu eu şi ce am documente că a fost în timpul mandatului Funar, o decizie corectă din punctul meu de vedere de Consiliu Local, unde s-a propus asocierea dintre primărie şi firma Lukmed pentru realizarea unei clinici", a explica Boc.

Emil Boc neagă toate acuzaţiile privind relaţia cu medicul Mihai Lucan: Am plătit toate intervențiile și la institutul de stat și cel privat

Citește și: Liviu Dragnea a fost audiat în mare secret la DNA înainte de Crăciun: În ce dosar a fost citat liderul PSDCatedrala Mântuirii Neamului: Licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură a iconostasului (VIDEO)Alertă în Bucureşti: Un bărbat a fost înjunghiat la staţia de metrou Politehnica