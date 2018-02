”Este un coșmar”. Mălin Bot, noi detalii despre modul în care i-a fost furat laptopul: Vreau să-i zic public domnului cu mustață că... (VIDEO)

Mălin Bot a anunțat joi că i-a fost spată mașina și i s-a furat laptopul și o mapă cu acte din portbagaj.

Într-o interevenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, jurnalistul a declarat că este disperat pentru că în mapa respectivă avea toate actele, iar în laptop se afla toată munca sa de jurnalist din ultimii zece ani.

”Mă pregătisem să plec către București, pusesem laptopul în portbagaj, într-o geantă în care aveam și toate documentele mele, că eu venisem pentru ANAF, care vrea să mă crucifice fiscal, și a trebuit să îmi aduc toate documentele ca să mă lămuresc cu ei. Am într-o mapă toate documentele mele, inclusiv certificatul meu de naștere, care era în geanta cu laptopul, care era pusă în portbagaj și după ea era valiza cu hainele, și portbagajul, închis. M-am oprit în centrul Timișoarei, la kilometrul zero - domul Robu, care se laudă că a pus camere peste tot, în centru nu are camere - am parcat în parcarea plătită a Primăriei, m-am dus 15 minute până în Piața Operei, la 30 de secunde distanță, ca să-mi înregistrez un comentariu legat de protestul din 6 martie, pe care noi îl organizăm la Parlament. Am filmat 15 minute. Când m-am întrors înapoi, cineva, nu știu cine, dincolo de faptul că a spart cea mai săracă mașină din toată parcarea, a desfăcut portiera din față, a desfăcut portiera din spate, a rabatat bancheta exact în locul în care era laptopul în portbagaj și a luat numai laptopul.

Polițistii care au făcut ancheta au spus că ei nu au mai avut acest mod de operare.

Cineva a vrut laptopul meu în care aveam toată arhiva mea, toate documentele, toată munca mea de jurnalist din ultimii zece ani.

Vreau să-i zic public, dacă se uită domnul cu mustață, că o să-l sune băieții, dacă el e în spate, să-i zică că n-au găsit nimic compromițător despre Mălin Bot. Deci, dacă pentru aia a fost, poate să o uite.

Bănuiesc că au încercat, prin laptop, să aibă acces la conturile mele de rețele sociale. Eu, prin telefon, am schimbat parolele imediat.

Problema este că aveam toate documentele acolo. Este un coșmar acum. Va trebui să umblu de la universitatea unde am terminat facutatea, până la primăria care mi-a eliberat certificatul de deces al mamei, din nou la ANAF. Deci e o nebunie”, a declarat Mălin Bot.