Expert: Dacă trec legile justiției, pedofilul va trebui audiat de față cu victima, iar imaginile nu vor mai putea fi folosite ca probă

Bărbatul căutat de polițiștii din București după ce vineri dimineață a agresat sexual doi copii într-un lift din Drumul Taberei ar putea scăpa nepedepsit, este ipoteza unui expert criminalist. Asta dacă noile modificări la codurile penale adoptate de coaliția PSD-ALDE ar intra în vigoare.

Dan Antonescu, expert criminalist, că aceste imagini, dacă s-ar modifica codurile penale, nu ar putea fi folosite ca probă.

„Doi copii care au fost traumatizați printr-un astfel de gest al unui dezaxat, el ar putea scăpa nepedepsit pentru că legea l-ar putea proteja. Sper ca astfel de modificări să nu se întâmple”, a precizat el.

În acest caz, expertul a adăugat că „orice informație pe care cineva o deține, dacă e reținută, nu are valoare, trebuie comunicată celor care pot folosi informațiile pentru a-l opri pe acest individ de a mai face astfel de gesturi”.

„Poliția nu poate face singură totul, are nevoie de ajutor, de informații”, a subliniat Dan Antonescu. citat de diacaf.com.

„Omul acesta nu a apărut din neant, trăiește undeva, are un mediu, familie, probabil cerc de familie și în anumite momente de rătăcire ajunge să facă ce a făcut și ce e filmat. Omul e cunoscut de cineva. E un mare păcat să nu comunicăm - cei care știu ceva despre el - poate au senzația că dau vină pe cineva, care nu e vinovat de ce e acuzat”, a mai spus Dan Antonescu.

La finele anului 2017 Seful Serviciului Omoruri din Politia Bucuresti, Radu Gavris, afirma. într-un interviu ca, daca modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le opereze la Codurile Penale intra in vigoare, "vor fi autori de omor, viol, pedofilie, care fie nu vor putea fi prinsi, fie, daca sunt identificati, nu vor putea fi probati, cu toata bunavointa si munca pe care o sa le depunem".



"Pedofilul sa participe la audierea unui copil abuzat... n-am cum sa comentez o astfel de idee. Exista grija pentru drepturile suspectului, dar cred ca datoria statului roman este sa protejeze prima oara victimele", a afirmat Radu Gavris, intr-un interviu pentru Digi 24.



In opinia sa, excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de proba "ar duce inapoi sistemul judiciar cu 20 de ani".



"In anii 90, la inceputul anilor 2000, orice fapta din spatiul public risca sa ramana cu autor necunoscut. Pe scurt, un autor de omor, pedofil, orice infractiune grava cu care ne ocupam si pentru care pot sa vorbesc poate sa ramana in continuare in libertate si sa comita aceste fapte", a spus comisarul Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, citat pe site-ul televiziunii de stiri.



Acesta a exemplificat cu recenta crima de la metrou, cand o tanara a fost aruncata in fata trenului. "Toate statele din UE aloca bani si resurse pentru a monta cat mai multe camere, pentru a putea sesiza, preveni si chiar a combate infractiuni comise in spatiul public. Sunt si in Bucuresti, nu atat de multe cat ne-am dori, nu atat de performante, dar sunt si ne ajuta foarte mult. In ultimii sase ani de zile nu mai avem niciun omor cu autor necunoscut, toate omorurile au fost solutionate. In foarte multe din aceste cazuri ne-am bazat pe aceste camere. Sunt cazuri in care autorul a fost prins, retinut, arestat si condamnat si in care probatoriul s-a facut in special pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere", a adaugat comisarul.

Din ultimele informații, neconfirmate încă, pedofilul ar fi fost arestat.



