EXPLOZIV! Consilierul lui CARMEN DAN, dezvăluiri din DOSARE: “Cum e posibil ca sursele să ştie mai multe ca mine”

Valentin Rîciu, fostul consilier al ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune că dosarele în care a fost cercetat au fost clasate.

“Am ales onoarea de a face un pas înapoi pentru că nu mi s-a părut corect ca aceste „pete” să fie transferate către ministru ori către Ministerul Afacerilor Interne. Împreună cu avocatul ales am solicitat parchetelor nominalizate de presă să îmi comunice în ce constau dosarele respective, motiv pentru care ulterior, am primit ordonanţele de clasare. Ca poliţist, mă întreb, cum este posibil ca „sursele” să ştie mai mult decât trebuia să ştiu eu, repet, cel „anchetat”? Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în această perioadă dar le mulţumesc şi „prietenilor” care şi-au dat tot interesul ca eu să nu-i mai incomodez. Acestora din urmă le pot spune că principiile lor se ondulează după cum le dictează interesele. Nu mă supăr pe cei care au făcut asta, trebuie să accept faptul că printre noi sunt unii care nu pot mai mult”, a scris Valentin Rîciu, pe pagina sa de Facebook.

Această postare are loc după ce, pe data de 16 ianuarie, acesta și-a anunțat demisia.

“Astăzi am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru că situația mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzație penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este lămuritor. Am discutat astăzi cu ministrul și decizia aceasta este. Nu am pretenția de a fi exemplu pentru cineva, dar așa văd eu ca polițist responsabilitatea”, a scris atunci Valentin Rîciu.

