Familia Regală, impresionată de piesa cu care Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision România: ”Vrea să mulțumească personal” (VIDEO)

Familia Regală a României s-a declarat impresionată de piesa cu care Tavi Clonda a participat la cea de-a treia semifinală Eurovision România 2018, care a avut loc la Craiova.

Este vorba despre melodia ”King”, compusă în memoria Regelui Mihai care a încetat din viață pe 5 decembrie 2017.

Astfel, reprezentanții Familiei Regale au transmis un mesaj de apreciere pe Facebook, precizând că Majestatea Sa Margareta vrea să-l cunoască pe Tavi Clonda.

"’King’, piesa interpretată de Tavi Clonda pentru Eurovision, a fost compusă de Alexandru Luft pentru a cinsti memoria Regelui Mihai I al României. Nu este pentru prima oară când tânăra generaţie se regăseşte în idealurile, valorile şi principiile Regelui Mihai şi ale Casei Regale a României.

Ne bucurăm să vă împărtăşim videoclip-ul acestui cântec şi să felicităm pe solist, Tavi Clonda, pe autor, Alexandru Luft, şi pe cei care au luat parte la desăvârşirea lucrării muzicale: Alina Coltan, Cristina Dobrescu, Bogdan Marinescu, Alexandru Duma şi Denisa Demian.

Majestatea Sa Margareta doreşte ca, în viitorul apropiat, să cunoască echipa care a realizat cântecul ‘King’ şi să le mulţumească personal", a transmis Familia Regală.

La rândul său, artistul a transmis mulțumiri Familiei Regale.

