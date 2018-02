Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita, conduse de preotul Vasile Mihoc, cere oficial „oprirea propagandei homosexuale din instituțiile de cultură și din educație”

Mai multe organizații care fac parte din Federația Pro-Vita solicită Ministrului Culturii, Ministrului Educației Naționale, inspectorilor școlari, cadrelor didactice, părinților și tuturor factorilor de decizie, „oprirea propagandei homosexuale din instituțiile de cultură și educație.”

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România și-a exprimat îngrijorarea și consternarea cu privire la difuzarea, în instituțiile de cultură și artă din România, a unor producții cinematografice care promovează – în opinia lor – normalizarea homosexualității și a pedofiliei, oripilând publicul cu scene la limita pornografiei, se arată într-o scrisoare deschisă sosită pe adresa redacției.

De asemenea, Federația Pro-Vita consideră ilegală participarea elevilor români la activități care au în prim-plan astfel de pelicule, precum și la dezbaterile pe marginea necesității studierii în școli a așa-numitei „educații sexuale”, fără informarea și solicitarea acordului scris al părinților lor.

„O astfel de proiecție-dezbatere s-a desfășurat la începutul lunii ianuarie, la Cinematograful „Elvira Popescu” din capitală, când aproape 150 de elevi și profesori au vizionat filmul „120 de bătăi pe minut”, vizionarea fiind urmată de o dezbatere pe tema homosexualității, a virusului HIV și a educației sexuale. La dezbatere au participat Florin Buhuceanu, de la Asociația Accept (asociație care militează pentru drepturile LGBT în România), medici și cadre didactice, discuțiile fiind moderate de Vintilă Mihăilescu.

De altfel, proiecția filmului „120 de bătăi pe minut” de la Studioul „Horia Bernea” din cadrul Muzeul Țăranului Român a fost întreruptă, pe data de 4 februarie, de către un grup de 20 de protestatari, care au întins o pânză cu mesajul „Hey, Soros, leave them kids alone” („Hei, Soros, lasă copii în pace”) și pancarte cu textul „România nu este Sodoma”. Întinând atât memoria lui Horia Bernea, cât și tradițiile și valorile țăranului român, și ignorând mesajul transmis prin semnăturile celor 3 milioane de cetățeni ai acestei țări, care doresc organizarea Referendumului pentru Familie, organizatorii și-au propus nu doar reluarea controversatului film, dar și difuzarea altor asemenea pelicule" se precizează în comunicatul Federației.

În continuarea scrisorii deschise, Federația atrage atenția asupra altor două proiecții de filme de propagandă homosexuală: „Soldații. Poveste din Ferentari”, difuzat pe 8 februarie la MȚR, și „Call Me by Your Name” („Strigă-mă pe numele tău”),ce va fi difuzat în cinematografele din România începând cu data de 9 februarie.

„Considerăm că a face proiecții de filme de propagandă homosexuală în Muzeul Țăranului Român, în sala Horia Bernea (gânditor și artist profund creștin) este o formă de violare a valorilor naționale profunde. Muzeul reprezintă cultura țărănească românească, care este un produs al creștinismului popular românesc. Activismul homosexual în acest cadru reprezintă o inadecvare culturală și un afront premeditat și recidivat, fiind susținut din banii plătitorilor de taxe și impozite. Mai exact, din bani publici, dar nu pentru gusturile publicului larg, care și-a exprimat deja părerea cu privire la perspectiva legalizării căsătoriilor între persoanele de același sex, considerând că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Astfel, majoritatea devine ținta discriminării unei minorități care beneficiază de susținere, protecție și promovare, în mijlocul unei societăți care a supraviețuit prin intermediul credinței și valorilor neamului.

Considerăm că acest tip de spectacole obscene și imorale nu se încadrează în categoria artei și nu se potrivesc specificului cultural și identitar al acestui muzeu și niciunei instituții publice de cultură, reprezentând mai curând o formă de propagandă și de pervertire în masă și situându-se în afara cadrului legal actual. Totodată, credem că arta teatrală și cinematografică ar trebui să formeze gusturile publicului, și nu să le deformeze după șabloanele impuse de tendințele decadente", se arată în acelasi comunicat.

De asemenea,Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita evidențiază faptul că Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei este în vigoare dar este total ignorată.

„Dorim să atragem atenția că Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei nr. 196/2003 prevede că inițierea, organizarea, finanțarea sau desfășurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter obscen constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei. Să nu uităm că aceste legi sunt încă în vigoare, cu toate că sunt sfidate, la lumina zilei ", se precizează în textul scrisorii.

La final, Federația atrage atenția asupra faptul că orice părinte poate să-și își exercite dreptul constituțional de a nu-și trimite copilul minor la ora de educație sexuală dacă nu dorește acest lucru.

„Nu în ultimul rând, în contextul reluării dezbaterilor pe tema „obligativității” orei de educație sexuală în școli, reamintim că articolul, 29, 6 din Constituția României prevede că „părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror responsabilitate le revine”, în timp ce art. 48, 1 amintește despre „îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”, drept și îndatorire reluate și de către Noul Cod Civil.

Din acest punct de vedere, orice părinte care nu dorește să-și trimită copilul minor la ora de educație sexuală sau la orice activitate contrară principiilor morale poate să își exercite dreptul constituțional de a nu-l trimite. Stimați părinți, folosiți-vă de aceste drepturi garantate prin lege, pentru a vă proteja copiii și a preveni participarea lor la astfel de manifestări care îi pot deforma pentru tot restul vieții', se arată în același comunicat.

În continuare, redăm textul integral al Scrisorii deschise:

Cultura țărănească și inocența copiilor au nevoie de prețuire și protecție

Opriți profanarea valorilor culturale naționale! Opriți propaganda pedofilă și lgbt din instituții culturale și de educație! Opriți violarea simbolurilor identitare românești!

SCRISOARE DESCHISĂ A FEDERAȚIEI PRO-VITA PE MARGINEA PROPAGANDEI HOMOSEXUALE DIN INSTITUȚIILE DE CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE

În atenția Ministrului Culturii, Ministrului Educației Naționale, inspectorilor școlari, cadrelor didactice, părinților și tuturor factorilor de decizie

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România își exprimă îngrijorarea cu privire la difuzarea, în instituțiile de cultură și artă din România, a unor producții cinematografice care promovează normalitatea homosexualității și a pedofiliei, oripilând publicul cu scene la limita pornografiei. De asemenea, Federația Pro-Vita consideră ilegală participarea elevilor români la activități care au în prim-plan astfel de pelicule, precum și la dezbaterile pe marginea necesității studierii în școli a așa-numitei „educații sexuale”, fără informarea și solicitarea acordului scris al părinților lor.

O astfel de proiecție-dezbatere s-a desfășurat la începutul lunii ianuarie, la Cinematograful „Elvira Popescu” din capitală, când aproape 150 de elevi și profesori au vizionat filmul „120 de bătăi pe minut”, vizionarea fiind urmată de o dezbatere pe tema homosexualității, a virusului HIV și a educației sexuale[1]. La dezbatere au participat Florin Buhuceanu, de la Asociația Accept (asociație care militează pentru drepturile LGBT în România), medici și cadre didactice, discuțiile fiind moderate de Vintilă Mihăilescu.

Despre scenele licențioase ale filmului „120 de bătăi pe minut”, care au stârnit proteste în rândul spectatorilor, însuși regizorul Robin Campillo a mărturisit, într-un interviu: „Am făcut repetiții la torsul nud, nu am vrut ca actorii să vină setați și să facă o scenă gay Kama Sutra. Ceea ce mă interesează este că nu este atât de evident să găsești poziții… Filmul este produs de Franța 3, așa că nu am putut să-i filmez penisurile, dar nu am vrut să schimb scena oricum - chiar dacă mă interesa să fac un film porno într-o zi. Pe de altă parte, am vrut să arăt laturile importante, care sunt tot timpul evitate în cinematografie: să pun un prezervativ, să pun gel, să scot prezervativul... Pentru efect, vedem sperma pe care o ștergem - aceasta evident, nu este interzis. Există multe lucruri pe care oamenii le găsesc sumbre, în timp ce pentru mine este extrem de romantic…”[2].

De altfel, proiecția filmului „120 de bătăi pe minut” de la Studioul „Horia Bernea” din cadrul Muzeul Țăranului Român a fost întreruptă, pe data de 4 februarie, de către un grup de 20 de protestatari, care au întins o pânză cu mesajul „Hey, Soros, leave our kids alone” („Hei, Soros, lasă-ne copii în pace”) și pancarte cu textul „România nu este Sodoma”. Întinând atât memoria lui Horia Bernea, cât și tradițiile și valorile țăranului român, și ignorând mesajul transmis prin semnăturile celor 3 milioane de cetățeni ai acestei țări, care doresc organizarea Referendumului pentru Familie, organizatorii și-au propus nu doar reluarea controversatului film, dar și difuzarea altor asemenea pelicule.

Astfel, pe data de 8 februarie, MȚR găzduiește filmul „Soldații. Poveste din Ferentari”, film nerecomandat copiilor sub 15 ani, urmărind povestea de dragoste dintre Adi, un academician din clasa de mijloc care se îndreaptă spre Ferentari pentru a scrie un doctorat despre manele, și Alberto un fost pușcăriaș care a petrecut 14 ani în închisoare[3].

Producția a primit o mențiune specială din partea juriului celei de-a 18-a ediții a „Premios Sebastiane”, secțiune a Festivalului de Film de la San Sebastián ce recompensează peliculele care reflectă cel mai bine valorile și realitățile comunității Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual și Intersex (LGBTI)[4]. „O lume fără femei - vorbim, firește, ca ipoteză estetică, ca lume ficțională - e super. Mie unul îmi place de mor, fiindcă e sordidă și brutală, e, cum ar veni, o lume de soldați violenți. Femeile au proprietatea asta curioasă de a deturna și potoli violența. În absența femeilor, bărbații sunt întărâtați ca niște cățele. De fapt, fix efectul ăsta am încercat să-l obțin sacrificându-le. O lume cu violența ținută în frâu de ierarhii cvasimilitare sau mafiote, în care fiecare exercită puterea asupra cuiva de dedesubt”[5], mărturisește Adrian Șchiop, scenarist și interpret al unuia dintre rolurile principale.

Nu în ultimul rând, filmul „Call Me by Your Name” („Strigă-mă pe numele tău”), care se difuzează în cinematografele din România începând cu data de 9 februarie, prezintă într-o lumină romantică pedofilia, urmărind povestea unui adolescent de 17 ani atras într-o relație homosexuală de către un student de 24 de ani. După cum remarcă publicista Cheyenne Montgomery, filmul „nu vorbește despre un bărbat mai în vârstă și unul mai tânăr. El vopsește în mod fals în culori romantice o relație de exploatare între un bărbat matur și un adolescent. Aceste relații manipulatoare provoacă răni dureroase pe termen lung, pot să o afirm din propria experiență”, scrie autoarea cronicii din „Boston Globe”[6]. În urma protestelor din lumea întreagă, a fost lansată și o petiție[7] către Sony Picture Classics, pentru retragerea filmului „Call Me by Your Name” din cinematografe. Până în prezent, petiția a adunat peste 30 de mii de semnături.

Considerăm că a face proiecții de filme de propagandă homosexuală în Muzeul Țăranului Român, în sala Horia Bernea (gânditor și artist profund creștin) este o formă de violare a valorilor naționale profunde. Muzeul reprezintă cultura țărănească românească, care este un produs al creștinismului popular românesc. Activismul homosexual în acest cadru reprezintă o inadecvare culturală și un afront premeditat și recidivat, fiind susținut din banii plătitorilor de taxe și impozite. Mai exact, din bani publici, dar nu pentru gusturile publicului larg, care și-a exprimat deja părerea cu privire la perspectiva legalizării căsătoriilor între persoanele de același sex, considerând că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Astfel, majoritatea devine ținta discriminării unei minorități care beneficiază de susținere, protecție și promovare, în mijlocul unei societăți care a supraviețuit prin intermediul credinței și valorilor neamului.

Considerăm că acest tip de spectacole obscene și imorale nu se încadrează în categoria artei și nu se potrivesc specificului cultural și identitar al acestui muzeu și niciunei instituții publice de cultură, reprezentând mai curând o formă de propagandă și de pervertire în masă și situându-se în afara cadrului legal actual. Totodată, credem că arta teatrală și cinematografică ar trebui să formeze gusturile publicului, și nu să le deformeze după șabloanele impuse de tendințele decadente.

De asemenea, considerăm că o ideologie împotriva firii, precum cea homosexuală, impusă deja prin lege în unele state ale lumii, ca orice ideologie distructivă din istoria umanității, nu va reuși niciodată să producă la nivel planetar mutațiile pe care și le propune, pe plan psiho-somatic sau spiritual. Ceea ce nu este propriu firii umane prin Creație nu se va putea aplica decât prin manipulare mediatică, prin subcultură și printr-o mass-media aservită, dar niciodată nu va putea distruge structura ontologică a firii omenești și a poporului român.

Revenirea umanității la practicile Antichității, care vizează pervertirea instinctului de reproducere și distrugerea moralității, reprezintă o dovadă clară a degenerării masive a naturii umane.

Dorim să atragem atenția că Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei nr. 196/2003 prevede că inițierea, organizarea, finanțarea sau desfășurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter obscen constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei. Să nu uităm că aceste legi sunt încă în vigoare, cu toate că sunt sfidate, la lumina zilei!

Nu în ultimul rând, în contextul reluării dezbaterilor pe tema „obligativității” orei de educație sexuală în școli, reamintim că articolul, 29, 6 din Constituția României prevede că „părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror responsabilitate le revine”, în timp ce art. 48, 1 amintește despre „îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”, drept și îndatorire reluate și de către Noul Cod Civil.

Din acest punct de vedere, orice părinte care nu dorește să-și trimită copilul minor la ora de educație sexuală sau la orice activitate contrară principiilor morale poate să își exercite dreptul constituțional de a nu-l trimite. Stimați părinți, folosiți-vă de aceste drepturi garantate prin lege, pentru a vă proteja copiii și a preveni participarea lor la astfel de manifestări care îi pot deforma pentru tot restul vieții!

În consecință, solicităm factorilor de răspundere ai societății să intervină, în așa fel încât astfel de inițiative să fie abandonate, înainte de a perverti mințile și sufletele tinerilor români.

Facem apel la conștiința părinților din România de a-și exercita drepturile garantate prin lege și de a-și proteja copiii în fața ofensivei fără precedent împotriva inocenței lor, a valorilor și identității poporului român. Indiferența și neimplicarea pot genera mutații și prăbușiri devastatoare și iremediabile, fără precedent, la nivelul persoanei, al familiei și comunității. Este de preferat a preveni un dezastru, decât a suporta consecințele.

Consiliul Director al Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România

Președinte, Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc