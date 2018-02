Femeie închisă într-o CUȘCĂ de paznicii unui supermarket din Satu Mare (FOTO)

Caz şocant la Satu Mare! Paznicii unui supermarket sunt acuzaţi că au închis într-o cuşcă de deşeuri o femeie cu probleme psihice, informează B1 TV. Scena a fost surprinsă de o altă femeie, care ieşea de la cumpărături. Luaţi la rost de aceasta, paznicii au spus că aşa au primit ordin de la şef.

”Acest „domn" Cristi - paznic, împreună cu colegul său, au închis-o pe această fată în locul destinat deşeurilor. Când zic că au închis-o, nu exagerez, au închis-o cu cheia. Am stat cam 10 minute până am pus bagajele în maşină, am aşteptat să văd cum decurg lucrurile. Acest paznic şi-a bătut joc, a aruncat cu zăpadă în gard, a zis că e ca un câine în cuşcă. Am aşteptat ... apoi i-am întrebat pe paznici : a furat ceva? Au zis nu. „Ăsta e ordinul de la şeful". Am întrebat dacă ordinul e să închizi o persoană. Au zis „aşa ne-a zis şeful", a povestit femeia, citată de ”Adevărul”.

Schimburile de replici nu s-au oprit aici: "I-am spus că nu are dreptul de a închide o persoană, a zis că aşa face ca să o sperie 5 minute. I-am spus că sunt acolo de 10 minute şi că voi intra sa vorbesc cu şeful de magazin. Mi-a zis să-mi văd de treabă, i-am zis că i-am făcut poze. Apoi, văzând că nu plec, a deschis-o pe persoana care se afla înauntru, care, vizibil nu putea riposta prea mult"

Femeia închisă nu ar avea un acoperiș deasupra capului și și-ar face veacul prin împrejurimile supermarketului. Trăiește din mila oamenilor și din resturile găsite în tomberoane, iar câțiva localnici susțin că ar avea și probleme psihice.