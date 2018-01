Firea: Peste 500 de utilaje de deszăpezire sunt pregătite să acționeze în toate sectoarele Capitalei

Primarul General al Capitalei a convocat un comandament de iarna pentru a lua măsurile necesare, astfel încât bucureștenii să nu fie afectați de ploaia, lapovița și ninsorile ce vor veni în perioada imediat următoare.

"Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea a pus la dispozitia cetatenilor tel. verde 0800.800.868", a declarat Gabriela Firea.

Firea a solicitat operatorilor de salubritate să aplice tratamente antiderapante atât pe drumurile principale, cât și pe străzile secundare, și mai ales pe rampe, pante și poduri, pentru a nu se forma poleiul.

Citește și: DEZASTRUL din infrastructură, ironizat pe Facebook! Mii de persoane vor participa în anul 2070 la inaugurarea unui sens giratoriuAndra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratPRIMELE declarații ale JANDARMULUI VIOLENT: Au fost lovituri de oprire, nu de a face rău cuiva, nu cu ură. Aveam informaţii în cască. Mi s-a spus că s-a aruncat cu garduri în jandarmi / Ce a spus despre Dragnea

”Reamintesc ca, potrivit legii, fiecare administrator sau proprietar de cladire are obligatia sa curete spatiul din fata imobilului, operatorii de salubritate actionand in fata scolilor, spitalelor, institutiilor statului. Trebuie avut in vedere ca maine dimineata bucurestenii se duc la serviciu, copiii merg la scoala sau gradinita, deci va fi aglomeratie si nu am dori ca din cauza stratului de zapada depus, circulatia sa fie si mai dificila ca de obicei. Subliniez ca toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul", a declarat Gabriela Firea.

Operatorii de deszăpezire au transmis că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, s-a acționat cu aproape 250 de utilaje în toată Capitala, iar în ziua de duminică și în noaptea de duminică spre luni, numărul de utilaje se va dubla. RATB are mobilizate echipe de interventie pentru curatarea statiilor si refugiilor. De asemenea, ASSMB a suplimentat personalul camerelor de garda din toate cele 19 spitale aflate in administrare.

Primarul General a subliniat faptul ca Directiile de specialitate din cadrul Primariei Capitalei vor monitoriza actiunile de deszapzire si combatere polei si vor aplica sanctiuni, daca va fi cazul.

Citește și: ALERT! Suspecți, REŢINUŢI în urma unei CRIME, comise în propria locuinţăI se spunea Tătăielu... DRUM LIN, Domnule Profesor! RĂSTURNARE de situație: SOȚII SPÂNZURAȚI în propria casă, ASASINAȚI cu sânge rece

Directia Generala de Asistenta Sociala va colabora cu Politia Locala pentru depistarea si gazduirea oamenilor fara adapost.

"In cazul in care exista oameni ai strazii care refuza sa se cazeze in adaposturile sociale, echipele mobile ale DGASMB le va oferi imbracaminte adecvata, mese calde si ceai", a precizat Firea.