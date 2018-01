Firea, SOLUȚII NOI pentru decongestionarea traficului din Capitală (VIDEO)

Început de an în forţă la Primăria Capitalei. Edilul General Gabriela Firea a organizat un comandament în care a anunţat noi măsuri pentru decongestionarea traficului din capitală. În acest an se are în vedere înlocuirea parcului auto al RATB, dar şi construirea de noi parcări.

Primarul general a mai anunţat că vor continua şi vor fi demarate noi lucrările la pasaje rutiere.

"Masuri clare de fluidizare a traficului: innoirea parcului auto RATB, dezvoltarea de proiecte de reconfigurare urbana, construirea de parcari subterane si supraterane, extinderea masurilor de protectie a liniilor de tramvai", a spus Gabriela Firea.

Firea , soluții noi pentru decongestionarea traficului din Capitală

"In acest an vom dezvolta o serie de proiecte importante, menite sa rezolve cea mai gravă problemă cu care se confruntă Capitala si anume traficulrutier. Practic, anul trecut am demarat o serie de proiecte noi care vor continua și în acest an și de asemenea vom iniția și alte proiecte. Subliniez că înnoirea parcului auto al RATB este o prioritate, licitația este în curs de desfășurare, comisia a lucrat intens atât înainte de sărbători și va lucra și de azi înainte pentru a finaliza analizarea ofertelor depuse, urmând atribuirea și semnarea contractului cu câștigătorul licitației.In plus, în primul trimestru al acestui an, PMB va lansa licitația pentru achiziționarea a 100 tramvaie, 100 troleibuze, 100 GNC - gaz natural comprimat, 100 autobuze electrice. Achiziția se va realiza etapizat, vor fi realizate procedurile pentru un număr de 42 de astfel de autovehicule care au deja sistemul de alimentare funcțional, urmând ca celelalte 58 să fie achiziționate împreuna cu sistemele de alimentare necesare", a mai spus edilul.

Referitor la parcarile din Capitala, Primarul General, Gabriela Firea, a mai declarat ca: "va fi demarata construcția de parcari subterane și supraterane în paralel cu taxarea domeniului public, o măsură luată de toate marile capitale europene cu efecte benefice asupra decongestionării traficului. Lansăm în acest an licitațiile pentru atribuire prin concesionare a realizării următoarelor parcări: Edgar Quinet- 3 niveluri - 380 locuri; Parcare subterana P-ta Dorobanti- 2 niveluri - 254 locuri si Parcaj subteran Gara de Nord - 867 locuri

Alte parcari cuprinse in PIDU: - 2 Parcaje subterane la Sala Palatului (Nord - 3 niveluri, 552 locuri si Sud - 3 niveluri si 536 locuri); 1 parcaj subteran la Piata Lahovari de 207 locuri. Un parcaj subteran in Piata Cantacuzino de 206 locuri si un alt parcaj subteran in PiataConstitutiei, cu o capacitate de 988 locuri.

In ceea ce priveste parcarile publice supraterane structura usoara, acestea vor fi realizate fie direct de Compania Municipala de Parking, fie prin scoaterea la licitatie:

1. Parcaj suprateran Textilistilor

188 locuri

- 2 niveluri de parcare

- un nivel spatiu verde + terenuri sport si locuri de joaca

2. Parcaj suprateran Panait Cerna

264 locuri

- 2 niveluri de parcare

- un nivel spatiu verde + terenuri sport si locuri de joaca

De asemenea, in zonele cele mai vulnerabile se vor construi parcări de reședință în colaborare cu primăriile de sector, pentru a asigura locuride parcare necesare pentru cetățenii din zonă.

EXTINDEREA MASURILOR DE PROTECTIE A LINIILOR DE TRAMVAI

Edilul sef a mai anuntat ca "După succesul proiectelor de protejare a liniilor de tramvai cu gard metalic in cazul liniilor 41 (realizata acum cativa ani) și 21 (realizata anul trecut), am decis să aplicam aceste măsuri și în cazul liniilor 1 și 32. De asemenea, vom continua proiectul culoarului unic și pentru linia de tramvai 16 si asteptam modificarea de către Guvern a Codului Rutier astfel incat autobuzele sa poata circula pe liniile de tramvai. O noutate o reprezinta si dotarea tuturor mijloacelor de transport RATB cu GPS, ceea ce ne va permite afisarea timpilor de sosire in statii si se va finaliza de asemenea integrarea tarifară care a început cu biletul unic și se va finaliza cu cardul unic de călătorie, astfel încât cetățenii să aibă posibilitatea să utilizeze orice mijloc de transport"

In final, Primarul General a subliniat faptul ca fluidizarea traficului rutier este posibila si prin respectarea regulilor rutiere și a legislației în domeniu, iar conducatorii auto, pentru a evita aplicarea de amenzi de către Poliția Rutieră și Poliția Locală și pentru a respecta participanții la trafic, sunt rugati să nu mai parcheze pe prima banda a bulevardelor.

Primarul General, Gabriela Firea: "Impreuna cu Poliția Capitalei, Poliția Rutieră și Politia Locala vom incerca să transmitem atât locuitorilor cât și vizitatorilor Capitalei cât de importantă este disciplina în trafic, dincolo de măsurile de refacere a infrastructurii".

