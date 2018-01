Firmele de salubrizare, sancționate de Firea pentru că nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Capitală

Gabriela Firea: Firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi in cuantum total de 30.000 de lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Capitala

Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Municipiul Bucuresti.

“Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant din cursul noptii. In schimb, tratamentele au fost aplicate in aceasta dimineata, motiv pentru care s-a format polei. Pana la aceasta ora situatia a fost remediata, traficul rutier a fost reabilitat, dar solicit operatorilor sa actioneze in permanenta pentru a asigura un trafic fluent, astfel incat bucurestenii sa poata circula in conditii normale", a declarat primarul Gabriela Firea.



Potrivit art. 91, lit. c) din HCGMB nr. 119/2010, sanctiunile pentru nerespectarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul Bucuresti sunt cuprinse intre 3.000 si 5.000 de lei, reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti aplicand in acest caz amenda maxima pentru fiecare operator.



Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, “la aceasta ora, 198 de utilaje actioneaza cu material antiderapant in toate cele sase sectoare ale Capitalei, dupa cum urmeaza: 31 de utilaje in sectorul 1, 32 de utilaje in sectorul 2, 42 de utilaje in sectorul 3, 42 de utilaje in sectorul 4, 14 utilaje in sectorul 5 si 37 de utilaje in sectorul 6.”



De asemenea, autoritatile locale transmit ca in toate intersectiile si pe bulevardele principale din Capitala se circula normal, in conditii de iarna. A fost aplicat material antiderapant pe arterele principale ale orasului, iar in acest moment se actioneaza pe strazile secundare.



In ceea ce priveste situatia RADET, Gabriela Firea spune ca „pana la aceasta ora nu s-au inregistrat avarii in reteaua de termoficare, iar agentul termic este furnizat in parametri normali.”



De asemenea, “RATB a actionat pentru deszapezirea refugiilor si peroanelor acolo unde a fost cazul si a aplicat solutii antiinghet pe liniile de tramvai, la macazuri si la terminale.”

Primaria Municipiului Bucuresti pune la dispozitia bucurestenilor care au probleme cu deszapezirea si furnizarea agentului termic numarul de telefon: TELVERDE - 0800.800.868.