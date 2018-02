Flagrant SPECTACULOS în mall! Un hoț a fost prins în timp ce fura haine (VIDEO)

Acţiune spectaculoasă într-un mall din Capitală! Un individ care încerca să fure o geacă dintr-un magazin a fost prins şi încătuşat chiar sub ochii celorlalţi clienţi, informează B1 TV. Bărbatul folosea un magnet special pentru a scoate dispozitivele de securitate din hainele furate. Individul făcea parte dintr-o grupare care, în ultimele luni, a dat mai multe atacuri la centre comerciale din București și județul Prahova.

