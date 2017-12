Fost primar trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Prejudiciu: Peste un milion de lei

Mariana Mircea, fostul primar al orașului Cernavodă, a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, fiind acuzată că a adus localității un prejudiciu de peste un milion de lei, prin atribuirea în mod preferențial a unor contracte.

"In perioada decembrie 2010 - martie 2012, inculpata Mircea Mariana, in calitate de primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in exercitarea atributiilor, a atribuit in mod preferential si cu incalcarea dispozitiilor legale in materie, unor societati comerciale agreate, mai multe contracte de achizitii publice (reparatii, renovari ale unor cladiri ce apartin unor institutii publice, constructia unor fantani arteziene, etc.).



In acelasi context, in scopul de a favoriza diverse firme, inculpata Mircea Mariana a creat premisele atribuirii directe a contractelor de achizitie, dand dispozitii subordonatilor sa fragmenteze lucrarile sau serviciile contractate, astfel incat sa nu fie depasit pragul valoric de 15.000 euro prevazut de dispozitiile art. 19 din OUG nr. 34/2006.



Ulterior, inculpata a semnat aceste contracte, a aprobat receptia lucrarilor/serviciilor contractate si a dispus plata acestora (in unele cazuri lucrarile nu au fost realizate conform proiectului)”, a transmis DNA, într-un comunicat.

Citește și: Un politician PSD, rănit într-un accident: S-a răsturnat cu mașina! (FOTO)Inca o tragedie de Craciun: Și-a ucis soția și copiii. Ce a postat cu 90 min inainte criminalul Un campion național a fost găsit mort în mașină, la IașiVești bune pentru pacienți: Spitale din București reabilitate din fonduri UE (VIDEO)

În acest fel, bugetul localității a fost prejudiciat cu 1.078.384 lei. Primăria Cernavodă s-a constituit parte civilă cu această sumă.