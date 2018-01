Fosta soție a militarului acuzat de crimă: În relația cu mine a dat dovadă de o CRUZIME ieșită din comun. Dacă aș fi stat în baza POLIȚIEI, astăzi NU mai eram. Am PĂRĂSIT țara pentru a-mi PROTEJA viața (VIDEO)

Fosta soţie a militarului acuzat că și-a ucis iubita face mărturisiri șocante şi lansează acuzaţii foarte grave la adresa Poliţiei din Titu. Femeia spune că bărbatul era violent și că, deși a depus nenumărate plângeri la Poliție și a sesizat autorităţile, nu s-a luat nicio măsură, niciodată.

Fosta soție a militarului acuzat de crimă: În relația cu mine a dat dovadă de o cruzime ieșită din comun. Dacă aș fi stat în baza Poliției, astăzi nu mai eram. Am părăsit țara pentru a-mi proteja viața

