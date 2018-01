Gabriel Predoiu, fratele șefului SIE, PRIMA REACŢIE despre "implicarea" într-un dosar de trafic sexual cu minore

Cutremur la vârful serviciilor secrete, după ce jurnalistul Cătălin Tolontan a declarat că fratele șefului SIE ar fi implicat în dosarul DIICOT privind reţeaua de proxeneţi condusă de chinezi şi protejată de poliţişti şi procurori. (Detalii AICI)

Fostul ofițer SRI Gabriel Predoiu se apără afirmând că nu a avut nicio tangență cu acest caz instrumentat de DIICOT, dar a fost client al restaurantului unde s-ar fi desfăcurat faptele.

"Am luat nota de acuzatiile aduse de tolo.ro privind asa-zisa mea implicare intr-un dosar de trafic de minori si doresc sa fac urmatoarele precizari:

- Nu am avut cunostinta niciodata despre faptul ca as fi vizat/implicat in orice fel de calitate intr-un dosar penal si nu am fost niciodata chemat la audieri/nu am fost solicitat sa dau vreo declaratie in dosarul instrumentat de DIICOT.

- Nu am avut nici un fel de tangenta cu reteaua de prostitutie sau trafic de minori, nu am fost niciodata la "salonul de masaj". In schimb, da, am fost client relativ constant al restaurantului din acea locatie, pe care il frecventam mai ales in compania familiei, adica impreuna cu sotia si copilul meu.

- Mi-am construit cariera prin munca. Am pretuit intotdeauna statutul meu de ofiter si precizez ca mi-am onorat, prin rezultate, acest statut. Din acest motiv si pentru ca sunt tatal unei fete care la acel moment era adolescenta, refuz chiar si sa ma gandesc ca m-asi fi putut preta la "faptele de care sunt acuzat".

- Inteleg ca fratele meu este o miza sau, poate, o tinta. Ceea ce se intampla, tararea lui in acest scandal cu care nu doar el dar nici eu nu avem vreo legatura, pe baza unor speculatii grosolane, in conditiile in care el nu a stiut nimic pentru ca eu nu am stiut nimic, deci nu aveam ce sa-i spun, este, probabil, parte a unui joc pe care va las pe dumneavoastra sa-l descoperiti.

La final imi permit si o speculatie - domnul Tolontan, tocmai fusese acuzat de un post de televiziune ca este "colaborator SIE". Prin aceasta "dezvaluire" lovind de-a valma in SIE si SRI, dovedeste tuturor ca nu are stapan. Cel putin nu pe cele doua servicii nationale de informatii. Inteleg sa-mi apar demnitatea si onoarea profesionala, precum si dreptul la imagine prin utilizarea tuturor parghiilor legale de care dispun”, transmite Gabriel Predoiu într-un drept la replică.